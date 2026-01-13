حزب العمال الكردستاني يرى في معارك حلب تقويضا لمسار السلام في تركيا

قال حزب العمال الكردستاني، إن "الهجمات على الأحياء الكردية (في حلب)، مع الإشارة المتكررة إلى حزب العمال الكردستاني"، تهدف إلى "تقويض حركة التحرير ووقف إطلاق النار، الذي التزمت بدقة بتنفيذه".

رأى حزب العمال الكردستاني، اليوم الثلاثاء، أن المعارك التي شهدتها حلب في شمال سورية، خلال الأيام الماضي، بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية ("قسد")، ترمي إلى "تقويض وقف إطلاق النار" بين أنقرة ومقاتلي الحزب.

وأكد الحزب أن "عصابات ومرتزقة تابعين للدولة التركية" شاركوا في المعارك، معتبرا أن ذلك "يقوّض وقف إطلاق النار" بينه وبين تركيا، "فضلا عن عملية السلام والديمقراطية الناتجة عنها".

وقال الحزب في بيان نقلته وكالة "فرات" للأنباء ANF، الموالية للأكراد "هذه الهجمات على الأحياء الكردية (في حلب)، مع الإشارة المتكررة إلى حزب العمال الكردستاني"، تهدف إلى "تقويض حركة التحرير ووقف إطلاق النار الذي التزمت بدقة بتنفيذه".

وسأل كيف يمكن في ضوء ذلك "تنفيذ نداء القائد آبو (في إشارة إلى الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان) إلى إنهاء الكفاح المسلح؟".

وكان أوجلان (76 عاما) المسجون انفراديا منذ عام 1999، دعا من زنزانته في شباط/ فبراير 2025 مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين إلى وضع حد للكفاح المسلح.

وأعلن الحزب وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في الأول من آذار/ مارس، ثم حلّ نفسه في 12 أيار/ مايو.

وعدّ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الإثنين، أن الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض جهود أنقرة، الهادفة إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من أربعة عقود مع حزب العمال الكردستاني.

وقال الناطق باسم الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، عمر جيليك، إن "الهجمات التي شنها تنظيم وحدات حماية الشعب/ قوات سورية الديمقراطية الإرهابي والعملية في حلب (...) هي محاولة لتخريب الهدف المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب".

وطلب الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من القوات الكردية الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها شرق مدينة حلب، باتجاه نهر الفرات، بعد يومين من إعلان القوات الحكومية سيطرتها على كامل مدينة حلب.