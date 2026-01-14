تجدد القتال بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الأربعاء، عن مصدر عسكري أن قوات "قسد" استهدفت منازل مدنيين ونقاطا للجيش في محيط قرية حميمة بريف حلب الشرقي باستخدام الرشاشات الثقيلة والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الجيش رد على مصادر النيران.

أعلن الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية (قسد) تجدد الاشتباكات ليلا في المناطق الشرقية من مدينة حلب، في إطار سعي دمشق لبسط سيطرتها الكاملة على محيط المدينة بعد استعادتها الأحياء الرئيسية فيها.

في المقابل، قالت قوات سورية الديمقراطية إن مقاتليها تصدوا لمحاولة تسلل نفذتها قوات الحكومة على محور قرية زبيدة في ريف دير حافر الجنوبي، مؤكدة أن المهاجمين انسحبوا بعد فشل المحاولة، رغم استخدام الطيران المسير والأسلحة الرشاشة.

وكان الجيش السوري قد طالب، الثلاثاء، القوات الكردية بالانسحاب من المناطق الواقعة شرق مدينة حلب باتجاه شرق نهر الفرات، معلنا المنطقة الممتدة من شرق حلب حتى الفرات "منطقة عسكرية مغلقة"، ونشر خريطة حدد فيها بلدات مشمولة بالانسحاب بينها مسكنة ودير حافر.

وشهدت المنطقة وصول تعزيزات عسكرية حكومية، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالقصف ومحاولات التقدم الميداني، وسط تحذيرات من تصعيد أوسع قد يهدد الاستقرار الهش في شمال سورية، ويقوّض مساعي تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية.

وأسفرت المعارك في حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في حلب عن مقتل 105 أشخاص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، هم 45 مدنيا و60 مقاتلا من الطرفين.

وأفاد قائد عمليات الدفاع المدني في حلب فيصل محمد لفرانس برس أنه "تم إزالة أكثر من 50 جثة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعد المعارك من قبل الدفاع المدني"، بدون أن يوضح ما إذا كانوا مدنيين وعسكريين.

وتسيطر القوات الكردية على مساحات واسعة في شمال سورية وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكلت رأس حربة في قتال تنظيم "داعش" وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019 بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.