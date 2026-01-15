توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة واعتقالات في قرية صيدا الحانوت

تقارير سورية عن توغل لقوات الاحتلال بآليات عسكرية في قرى جنوبي القنيطرة واعتقلت ثلاثة شبان قبل الإفراج عنهم، وسط اتهامات بخرق اتفاق فضّ الاشتباك.

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، صباح اليوم، الخميس، في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت الوكالة عن مصادر في القنيطرة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 22 آلية دخلت القرية، ونفذت عمليات مداهمة، اعتقلت خلالها ثلاثة شبان، اثنان منهم شقيقان، قبل أن تُفرج عنهم بعد فترة وجيزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال كانت قد توغلت، يوم أمس الأربعاء، في عدد من البلدات والقرى في ريف القنيطرة الجنوبي، بينها بئر عجم، وبريقة، والصمدانية الغربية والشرقية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات، إلى جانب تجريف أراضٍ زراعية.

وأشارت "سانا" إلى أن سوريو تطالب بشكل متواصل بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري "باطلة ولاغية"، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية.

ودعت سورية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة.