سورية: ضبط 2.5 مليون حبة "كبتاغون" في عملية أمنية مشتركة مع العراق

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط "شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع المواد المخدرة، وترويجها، وتهريبها"، في عملية أمنية منسقة مع نظيرتها عراقية، ومصادرة 2.5 مليون حبة كبتاغون.

واستهدفت العملية "شبكة إجرامية دولية متخصصة في تصنيع المواد المخدرة، وترويجها، وتهريبها"، وفق بيان الداخلية السورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إدارة مكافحة المخدرات نفذت بالتنسيق مع نظيرتها العراقية، عملية استهدفت شبكة متخصصة في تصنيع المخدرات، وترويجها.

وأوضحت أن العملية جاءت "ثمرة عمل استخباري منهجي، شمل جمع المعلومات، ورصد بنية الشبكة، ومساراتها اللوجستية"؛ ما أتاح تنفيذ إجراءات ميدانية "متزامنة ودقيقة"، في محافظتي حمص، وريف دمشق، وداخل الأراضي العراقية.

وأدت العملية، بحسب البيان، إلى "إلقاء القبض على شخصين، لم تسمِّهما، داخل سورية، وشخص ثالث داخل العراق، وضبْط قريب من 2.5 مليون حبة كبتاغون".

وأشارت الوزارة إلى إحالة الموقوفين للقضاء.

مضيفة أن الضربة أدت إلى "تعطيل القدرات التشغيلية للشبكة، وتجفيف أحد مساراتها الرئيسية".