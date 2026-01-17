الإدارة الذاتية الكردية: مرسوم الشرع حول حقوق الأكراد غير كاف

وصفت الإدارة الذاتية الكردية، المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري، أحمد الشرع، حول حقوق الأكراد بأنه "خطوة أولى" لكنه "لا يلبي طموحات الشعب السوري"، بحسب ما جاء في بيان، السبت.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأصدر الشرع، الجمعة، مرسومًا ينصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية" وعيد النوروز "عيدًا وطنيًا" للمرّة الأولى منذ استقلال سورية عام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سورية جنسيتها.

وفي أعقاب إحصاء مثير للجدل جرى في العام 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.

واعتبرت الإدارة الذاتية في شمال سورية وشرقها تعليقًا على المرسوم أن "الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة" بل "بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة".

ورأى البيان أن "الحلّ الجذريّ" لمسألة الحقوق والحريات هو "في دستور ديموقراطي لا مركزي"، داعيًا إلى "حوار وطنيّ شامل" بهذا الشأن.