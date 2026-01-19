الشرع وترامب يبحثان تطورات سورية: "ضمان حقوق الأكراد ضمن إطار الدولة"

اتصال هاتفي بين الرئيس السوري، الشرع، والرئيس الأميركي، ترامب، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في سورية، والتأكيد على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية،

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الإثنين، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في سورية، في ظل التأكيد المشترك على "دعم وحدة البلاد واستقلالها، ومواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب بيان الصادر عن الرئاسة السورية، فقد أكد الشرع خلال الاتصال على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية، بما يحفظ وحدة البلاد ويعزز الاستقرار الداخلي.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وإنهاء تهديداته، في إطار "الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب".

وذكر البيان أن الرئيسين عبّرا عن تطلع مشترك لرؤية سورية قوية وموحّدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما جرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية منح سورية فرصة جديدة للانطلاق نحو مستقبل أفضل، بحسب ما ورد في البيان.

وعلى صلة، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الإثنين، إلى الالتزام بـ"خفض التصعيد في شكل كامل" في سورية، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق بين القوات الحكومية وقوات سورية الديمقراطية يشمل وقفا لإطلاق النار.

وقالت كالاس في بيان "يعتبر وقف إطلاق النار بين السلطات السورية الانتقالية وقسد خطوة حيويةً لمنع انزلاق البلاد مجددا إلى دوامة الاضطرابات. ينبغي احترام التزامات خفض التصعيد في شكل كامل، وحماية المدنيين".

وشددت على ضرورة "الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية"، مؤكدة أن هدف الاتحاد هو "تحقيق انتقال سياسي شامل وفعلي في سورية. ولتحقيق ذلك، لا بد من دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في هيكليات الدولة الموحدة، في موازاة المشاركة السياسية والمحلية الفاعلة. كما أن الحماية الكاملة للحقوق الكردية أمر أساسي".

ونشر الجيش السوري قواته، الإثنين، في مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد في محافظتي دير الزور والرقة في شمال البلاد وشرقها، غداة الإعلان عن اتفاق مع "قسد" يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة.

ورغم بدء تنفيذ الاتفاق، تبادل الجيش السوري والقوات الكردية، الإثنين، الاتهامات بتنفيذ هجمات في شمال وشرق البلاد، وبشأن مصير سجناء من تنظيم "داعش".

ويشكّل الاتفاق، وفق محللين، ضربة لـ"قسد" التي تقلصت مناطق نفوذها، بينما يتوقع أن يزور قائدها مظلوم عبدي دمشق، غداة إعلانه أنه وافق على الاتفاق لوقف حرب "فرضت" على الأكراد.

وبدأت قوات الجيش، وفق ما أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، الإثنين "عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق".

وأفاد الجيش السوري، وفق ما نقلت وكالة "سانا"، الإثنين، عن وصول وحداته إلى "مشارف" مدينة الحسكة، التي تعدّ مركز محافظة الحسكة، معقل الأقلية الكردية في شمال شرق البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع السورية خريطة أظهرت فيها مناطق سيطرتها حيث باتت تسيطر بشكل كامل على محافظتي الرقة ودير الزور، بينما لا تزال الأجزاء الشرقية من محافظة الحسكة التي تقع في أقصى الشمال الشرقي للبلاد تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية.

وأعلن، مساء الإثنين، عن "حظر تجول كامل" في مدينة الشدادة، متعهدا بـ"تأمينها"، بعدما اتهم قسد بإطلاق سراح موقوفين من سجن المدينة الذي يؤوي عناصر في تنظيم "داعش".

وأعربت وزارة الداخلية عن استعدادها لـ"استلام إدارة وتأمين سجون تنظيم داعش" في الحسكة، و"التنسيق المباشر مع الجانب الأميركي" لمنع عودة "الإرهاب".

وتضمن الاتفاق بندا نصّ على "دمج الإدارة المسؤولة" لدى الإدارة الذاتية الكردية عن ملف سجناء ومخيمات التنظيم، إضافة الى "القوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية"، التي ستتولى "المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل".

ويقع مخيم الهول، أكبر المخيمات التي تضمّ أفرادا مرتبطين بالتنظيم، في الجزء الذي لا يزال تحت سيطرة قسد من محافظة الحسكة.

في ريف دير الزور الشرقي، أفادت مصادر محلية برصد أرتال عسكرية مؤلفة من عشرات الآليات وهي تقلُ قوات أمنيّة وعسكريّة في طريقها إلى المناطق التي أخلتها قسد فجر الأحد، قبيل إعلان الاتفاق.

وبموجب نصّ الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية وحمل توقيعي الشرع وقائد قسد، يتعين على الإدارة الذاتية الكردية "تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا".

وكانت قوات قسد تسيطر على أجزاء واسعة من المحافظتين منذ طرد تنظيم "داعش" تباعا منهما بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وفي دير الزور الغنية بالنفط، تواجدت قوات قسد في المناطق الواقعة على الضفاف الشرقية لنهر الفرات، بينما انتشرت القوات الحكومية الجديدة عند ضفافه الغربية منذ الإطاحة بنظام الأسد، بما في ذلك مدينة دير الزور.

وشكّل اتفاق الأحد ضربة للأكراد الذين كانوا يطمحون للحفاظ على مكتسبات الإدارة الذاتية التي بنوها خلال سنوات النزاع، وشملت مؤسسات مدنية وعسكرية منظمة ومدربة تولت إدارة مساحات واسعة في شمال سورية وشرقها.

كما يضع الاتفاق حدا لصيغة الحكم اللامركزية التي تمسّكوا بها خلال جولات المحادثات مع سلطات دمشق. وأشاد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالعملية العسكرية "الحكيمة" التي نفذها الجيش السوري ضد الأكراد رغم ما وصفه بأنه "استفزازات".