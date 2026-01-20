الشرع يجري اتصالات مع واشنطن والدوحة وبغداد بعد إعلان التفاهم مع "قسد"

أجرى الشرع اتصالات مع الرئيس الأميركي وأمير قطر ورئيس الوزراء العراقي ومسعود البارزاني، في أعقاب التوصل إلى تفاهم مع "قسد"، تناولت وحدة سورية، وحقوق الأكراد، والتنسيق الأمني، ومكافحة تنظيم "داعش".

قوات سورية تتجه نحو مدينة الحسكة بعد إعلان تفاهم مع قسد (Getty Images)

أجرى الرئيس السوري، أحمد الشرع، الثلاثاء، سلسلة اتصالات مع عدد من القادة الإقليميين والدوليين، في أعقاب إعلان التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، في إطار تأكيد دعم مسار الاستقرار وبسط سيادة الدولة السورية.

وجاءت هذه الاتصالات، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الرئاسة السورية، في إطار متابعة التطورات الإقليمية، وتثبيت مسار الاستقرار في سورية، وبحث ترتيبات ما بعد الاتفاق مع "قسد"، الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الشرع أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وقالت في بيانها إن الاتصال بحث "تطورات الأوضاع في سورية، والتأكيد على دعم وحدتها ومكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن الرئيسين شددا على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار"، وعلى "ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية".

كما أشار البيان إلى أن الطرفين "اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم داعش وإنهاء تهديداته". ونقل البيان عن الرئيسين تعبيرهما عن "تطلع مشترك لرؤية سورية قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وفي بيان منفصل، أفادت الرئاسة السورية بأن الشرع أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تناول "تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما في سورية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة عليها"، وعلى "ضرورة ضبط الحدود السورية–العراقية، وتكثيف الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار".

كما اتفقا على "تفعيل المعابر الحدودية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات"، وكذلك "تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم داعش".

وأجرى الشرع أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني. وقالت الرئاسة إن الاتصال تناول "مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار والأمن".

وشدد الشرع على أن "كامل حقوق الأكراد مصونة، بما فيها الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية". وأبدى بارزاني، بحسب البيان، "دعمه للاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

واتفق الجانبان على "استمرار التنسيق والتشاور المشترك لضمان السلم والأمن في المنطقة، ومعالجة الخلافات بما يخدم مصالح الجميع".

وأجرى الشرع اتصالًا هاتفيًا مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تناول "التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما المستجدات في سورية".

وأكد الجانبان، وفق البيان، "أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة".

وشدد الطرفان على "أهمية الحوار وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مشترك مع قوات سورية الديمقراطية (قسد)، يشمل مستقبل محافظة الحسكة، وآليات الدمج الإداري والعسكري، وانتشار القوات.

وينص التفاهم على منح قسد مهلة أربعة أيام للتشاور الداخلي لإعداد خطة تفصيلية لآلية الدمج.

كما يقضي بعدم دخول القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وحصر وجودها في الأطراف، وعدم دخول القرى الكردية، على أن يقتصر الوجود الأمني فيها على قوات محلية من أبناء المنطقة.

وينص الاتفاق أيضًا على دمج القوات العسكرية والأمنية التابعة لقسد ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وعلى الالتزام بتنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية للكرد.

وفي أعقاب الإعلان عن التفاهم، أعلنت "قسد" التزامها الكامل بوقف إطلاق النار.

وقالت في بيان، "نعلن التزام قواتنا الكامل بوقف إطلاق النار الذي جرى التفاهم عليه مع الحكومة في دمشق، ونؤكد أننا لن نبادر إلى أي عمل عسكري ما لم تتعرض قواتنا لأي هجمات في المستقبل".

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدعم هجوم القوات السورية ضد قسد. وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، عقب مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال ترامب إن الرئيس السوري "يعمل بجد كبير. إنه رجل قوي، قاس وله سجلّ قاس نوعا ما. لكن لا يمكنك أن تضع منشد جوقة كنسية هناك لإنجاز المهمة".