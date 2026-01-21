سورية: "هدنة جديدة".. آراء من محافظة الحسكة

أعاد إعلان وقف إطلاق نار جديد بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، فتح باب التهدئة، في شمال شرقي سورية، بعد أسبوعين من الاشتباكات، وسط ترحيب حذر من السكان، في وقت أعادت فيه التطورات الأمنية داخل السجون ملف معتقلي تنظيم "داعش" إلى واجهة القلق الإقليمي والدولي.

سكان وناشطون من أبناء المنطقة، عبروا عن أملهم، في تقرير لوكالة "الأسوشيتد برس"، نُشر مساء الثلاثاء، بأن يضع الاتفاق حدًا لحالة الإنهاك التي تعيشها المنطقة بفعل القتال المتكرر وحركات النزوح المتواصلة.

خالد خليل، وهو عامل إغاثة من القامشلي، يقول، في التقرير، إن وقف إطلاق النار "خطوة إيجابية جدًا" قد تسهم في إعادة قدر من الاستقرار، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من النازحين، بعدما وصل عددهم خلال الليلة الأولى من التصعيد الأخير إلى نحو عشرة آلاف شخص، معظمهم من عفرين، نزحوا مرات عدة خلال السنوات الماضية.

الصحفي، إيفان حسيب، ينقل التقرير عنه قوله، إن "الترحيب بالهدنة لا يقتصر على طرف دون آخر"، معتبرًا أن غالبية السوريين "يتطلعون إلى حل الخلافات" بين "قسد" والحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض، ومشددًا على ضرورة أن يضمن أي مسار سياسي قادم حقوق الأكراد ودورهم الفعلي في بناء مستقبل البلاد، بما في ذلك عبر الدستور السوري الجديد.

في المقابل، يحذّر ناشطون في المجتمع المدني من هشاشة الاتفاق، ويقول بيرور ميدي، وهو ناشط مدني، إن أي تفاهم يمنع خطر الاجتياح ويبعد شبح التهجير عن المدنيين يُعد خيارًا مرحبًا به، "لكن الاتفاق الأخير يجب أن يقترن بتعهدات وضمانات دولية واضحة" .

تجدر الإشارة، في السياق، إلى أن إعلان وقف إطلاق النار جاء بعد ساعات من تطورات أمنية لافتة في محافظة الحسكة، حيث سيطرت قوات الأمن الحكومية على سجن الشدادي، عقب اشتباكات شهدتها المنطقة في الأيام الماضية.

وفي ذات التوجه، عبّر سكان في الشدادي، وهي بلدة بمحافظة الحسكة، عن دعمهم للهدنة باعتبارها فرصة لوقف نزيف الدم. ونقلت الوكالة عن أحد سكان البلدة، حواس محمد، قوله إنهم "مع وقف إطلاق النار وإنهاء سفك الدماء"، معربًا عن أمله بأن يعم الهدوء مختلف أنحاء البلاد.

من جهته، شدد المواطن سالم سعود، على وحدة المجتمع السوري، وأعرب عن "رفضه أي نزعات انفصالية"، واصفًا السوريين، بأنهم، بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية، شعب واحد على أرض واحدة"، داعيًا إلى توحيد الجهود ووقف القتال.

"مسألة السجون"

إلى ذلك، يلفت التقرير، أسفرت الاشتباكات الأخيرة عن فرار نحو 120 معتقلاً من عناصر تنظيم "داعش" من سجن الشدادي، أُعيد اعتقال 81 منهم لاحقًا، فيما تتواصل عمليات البحث عن الآخرين، وأن الحكومة السورية و"قسد" تبادلتا الاتهامات بشأن مسؤولية عملية الفرار، في حين أعلنت وزارة الدفاع السورية استعدادها لتولي إدارة مخيم الهول والسجون، متهمة "قسد" باستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات.

وقد أعادت هذه التطورات، يتابع التقرير، تسليط الضوء على ملف مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، إضافة إلى المخيمات التي تؤوي نساء وأطفالًا من عائلات عناصر التنظيم، وفي مقدمتها مخيم الهول.

وبحسب تقديرات جهات دولية على صلة، لا يزال نحو تسعة آلاف من عناصر التنظيم محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة "قسد" في شمالي وشرقي سورية، من بينهم مقاتلون أجانب.

وبينما يُنظر إلى وقف إطلاق النار الجديد بوصفه "فرصة لخفض التصعيد"، فإن استدامته تبقى مرهونة بمعالجة الملفات الأمنية العالقة، وفي مقدمتها السجون ومخيمات الاحتجاز، إلى جانب التوصل إلى تسوية سياسية واضحة بين دمشق و"قسد"، في منطقة لا تزال تقف على خط تماس حساس بين التهدئة والانفجار.