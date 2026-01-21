وفاة رفعت الأسد عمّ رئيس النظام السوري المخلوع الملقّب بـ"جزّار حماة"

أكّدت مصادر مقرّبة من عائلة الأسد وفاته، أسبوعًا بعد إصابته بالإنفلونزا، عن 88 سنة.

توفي رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوريّ المخلوع، عن 88 عاما، وفق ما أفاد مصدران مقرّبان من العائلة. الذي نُسبت إليه اتهامات بالمسؤولية المباشرة عن أعمال قتل وتعذيب خلال أحداث حماة عام 1982.

أكّد مصدر مقرّب من عائلة الأسد، وفاة رفعت الأسد "بعد إصابته بالإنفلونزا لمدة أسبوع تقريبا".

وكان رفعت الأسد قد غادر سورية، بُعيد الإطاحة بالنظام السابق.

وأكّد مصدر آخر، وهو ضابط سابق في الحرس الجمهوري لنظام الأسد، ومقرّب من العائلة، أنّه "كان قد انتقل إلى دولة الإمارات عقب سقوط" الحكم السابق في كانون الأول/ديسمبر 2024.

ولم يحدد المصدران مكان وفاته.

وكان رفعت الأسد، الضابط السابق الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد شقيقه حافظ الأسد، ملاحقا من القضاء السويسري بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية" تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهي الوقائع التي أكسبته لقب "جزار حماة".

ففي ظلّ صمت إعلاميّ مُطبق، نفّذت أجهزة الأمن بقيادة رفعت الأسد قصفا على المدينة بلا هوادة، وحاربت تنظيما منبثقا عن "الإخوان المسلمين"، وأجهزت على من صادفته من مدنيين، بحسب شهود عيان.

وامتدت المذبحة 27 يوما، ولم تُعرف حصيلتها رسميّا قطّ. أما التقديرات فتراوح بين عشرة آلاف قتيل و40 ألفا، أو أكثر، فقدوا حياتهم في ذاك الشهر من العام 1982.

وغادر رفعت الأسد سورية عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه، وانتقل إلى سويسرا، ثم فرنسا، حيث أمضى 37 عاما في المنفى، وصدر بحقه حكم عام 2022 بالسجن لمدة أربع سنوات، بتهمة بناء أصول تقدر بـ90 مليون يورو بطريقة احتيالية.

وبعدما قدم نفسه طيلة سنوات كمعارض لابن شقيقه، رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، عاد إلى سورية عام 2021 هربا من الحكم القضائي الفرنسي.

وفي نيسان/أبريل 2023، ظهر في صورة عائلية إلى جانب بشار الأسد، وزوجته أسماء، وأفراد آخرين من العائلة.