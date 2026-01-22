المبعوث الأميركيّ يلتقي زعيم "قسد"

السفير الأميركي لدى أنقرة المبعوث الخاص إلى سورية، توماس باراك، شدد خلال اللقاء على الدعم القوي والحاسم للولايات المتحدة للمضي قُدما في عملية الاندماج المنصوص عليها في التفاهم الذي تم التوصل إليه في 18 يناير.

قال السفير الأميركي لدى أنقرة، المبعوث الخاص إلى سورية، توماس باراك، إنه التقى زعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين، المعروف باسم مظلوم عبدي، وإلهام أحمد، القيادية في التنظيم.

وأفاد باراك، في تدوينة عبر "إكس"، اليوم الخميس، بأنه شدد خلال اللقاء على الدعم القوي والحاسم للولايات المتحدة للمضي قُدما في عملية الاندماج المنصوص عليها في التفاهم الذي تم التوصل إليه الأحد الماضي، بين الحكومة السورية و"قسد"، واجهة تنظيم "واي بي جي" في سورية.

وأضاف: "جميع الأطراف اتفقت على أن الخطوة الأولى والأهم في مسار تحديد إجراءات بناء الثقة وتنفيذها لضمان الثقة والاستقرار الدائم، هي الاستمرار الكامل في وقف إطلاق النار القائم".

والأحد، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي، من بين بنود أخرى، بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية.

وبعد يومين، أعلنت الرئاسة السورية التوصل إلى "تفاهم مشترك" مع "قسد"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، وبدأ تنفيذ بنوده في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم ذاته.

إلا أن "قسد" أقدم على خرق الهدنة في يومها الأول، حيث استهدف مدنيين وعسكريين بمحافظة الحسكة (شمال شرق)، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلا من الجيش السوري و25 مصابا.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي نص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا مكثفة لضبط الأمن وبسط السيطرة على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.