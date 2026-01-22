سورية: مقتل 11 جنديا في هجمات لـ"قسد" وقائد "سنتكوم" يبحث مع الشرع آلية نقل معتقلي "داعش" للعراق

وزارة الدفاع السورية: "تنظيم قسد، استهدف مواقع الجيش السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار"؛ قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، آلية نقل معتقلي تنظيم "داعش" إلى العراق.

قوات أمنية سورية في مخيم الهول للاجئين، حيث تُحتجز عائلات تنظيم داعش (Getty Images)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الأربعاء، مقتل 11 جنديا وإصابة أكثر من 25 آخرين، إثر استهدافهم من قبل تنظيم "قسد"، في خرق متواصل للاتفاقات المبرمة مع حكومة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن الوزارة قولها إن "تنظيم قسد استهدف مواقع الجيش السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيدا وإصابة أكثر من 25 جنديا".

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، مساء الثلاثاء، عن إيقاف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن سريان هذا القرار يستمر لمدة أربعة أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة السورية مع قسد واجهة واي بي جي الإرهابي.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقّعت الحكومة السورية وتنظيم "قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وكان "قسد" قد تنصل سابقا من تنفيذ اتفاق آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وفي سياق ذي صلة، بحث قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، والرئيس السوري، أحمد الشرع، الأربعاء، آلية نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سورية إلى العراق، في إطار تنسيق أمني مشترك.

وقال "سنتكوم"، في بيان عبر منصة شركة "إكس"، إن كوبر أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع، تناول أهمية التزام قوات الحكومة السورية بوقف إطلاق النار مع قوات تنظيم "قسد"، ودعم عملية النقل المنسّق لمعتقلي "داعش" من سورية إلى العراق.

وأضاف البيان أن كوبر أطلع الشرع على خطة "سنتكوم" لتنفيذ نقل منظم وآمن لما يصل إلى 7 آلاف معتقل، مع التأكيد على ضرورة التزام القوات السورية، وسائر القوى الأخرى، بتجنب أي إجراءات قد تعيق هذه العملية.

كما جدّد الطرفان التأكيد على الالتزام القوي والمستمر بالقضاء الدائم على تنظيم داعش في سورية، مشددين على أن منع عودة التنظيم يسهم في جعل الولايات المتحدة والمنطقة والعالم أكثر أمنا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "سنتكوم" إطلاق عملية جديدة لنقل معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرقي سورية إلى العراق.

وقالت في بيان، إن "القوات الأميركية نجحت في نقل 150 عنصرا من مقاتلي تنظيم داعش، كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى موقع آمن داخل الأراضي العراقية".

يأتي بيانا القيادة المركزية الأميركية في أعقاب توقيع الحكومة السورية وتنظيم "قسد" في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أن الأخير واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم "داعش"، إضافة إلى القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية بشكل كامل.

وفي تصريح يُعد الأقوى من نوعه منذ بدء الشراكة بين واشنطن و"قسد" لمحاربة داعش، قال المبعوث الأميركي إلى دمشق، توماس باراك، الثلاثاء، إن الحاجة لوجود تنظيم "قسد" قد انتهت، مشيرا إلى أن الحكومة السورية الجديدة مستعدة لتولي المسؤوليات الأمنية.

يُذكر أن اتفاق 18 كانون الثاني/ يناير، بين "قسد" وحكومة دمشق جاء بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

ورغم الاتفاق، واصل التنظيم ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير"، شملت شن هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مواقع للجيش والأمن، إضافة إلى الإفراج عن عناصر من تنظيم داعش، في محاولة لإرباك المشهد وترهيب الدول الفاعلة من خطر التنظيم.

وكان "قسد" قد تنصل سابقا من تنفيذ اتفاق آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.