قوات سورية الديمقراطية كنتاج لفراغ الدولة ووظيفة الحرب

لم تظهر قوات سورية الديمقراطية بوصفها تعبيرًا عن مشروع دولة بديلة أو كيان سيادي مكتمل، وإنما تشكّلت في لحظة انهيار شامل لوظائف الدولة السورية في الشمال والشرق، حين تزامن تفكك السلطة المركزية مع صعود تنظيم داعش كفاعل عسكري عابر للحدود فرض منطقًا استثنائيًا على الإقليم بأكمله. في تلك اللحظة، لم يكن السؤال المطروح دوليًا أو إقليميًا متعلقًا بشكل الحكم أو بمستقبل السيادة، وإنما بكيفية وقف تمدد تنظيم مسلح يهدد منظومة الأمن الإقليمي والدولي. ضمن هذا السياق، تحولت قوات سورية الديمقراطية إلى أداة حرب وظيفية، قادرة على توفير العنصر البري، وضبط الجغرافيا، وتأمين الغطاء المحلي لحملة جوية كثيفة قادها التحالف الدولي. ومع معارك كوباني ومنبج والطبقة والرقة، لم تكتسب هذه القوات شرعيتها من تمثيل سياسي جامع، وإنما من قدرتها على إنتاج الأمن في مساحة غائبة عن سلطة الدولة، ومن نجاحها في تفكيك البنية الإقليمية لداعش وإدارة ما تبقى من فراغ ما بعد "الخلافة".

هذا التوسع في الدور الميداني قاد تلقائيًا إلى توسع في الوظيفة، حيث انتقلت قوات سورية الديمقراطية من قوة قتالية إلى سلطة أمنية وإدارية تدير الأرض والسكان والموارد والسجون والمخيمات (قبل أن يسيطر عليها الجيش السوري)، في ظل غياب أي بديل جاهز قادر على تسلم هذه الملفات. غير أن هذا التحول لم يكن نتاج عملية سياسية تأسيسية، ولم يُبنَ على عقد اجتماعي أو اعتراف دولي بالسيادة، وإنما فرضته الضرورة الأمنية واستمر بفعل غياب الدولة واستمرار التهديد الداعشي بأشكال مختلفة. وبهذا المعنى، كانت شرعية قوات سورية الديمقراطية شرعية ظرفية مرتبطة بالحرب، ومعلّقة على استمرار التهديد الذي أوجدها، وهو ما جعل مستقبلها مرهونًا بانتهاء تلك الوظيفة أكثر من كونه مرتبطًا بقدرتها على التحول إلى كيان دائم.

من مكافحة الإرهاب إلى صراع السيادة وإعادة المركزية

مع اكتمال الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش بحلول عام 2019، دخلت قوات سورية الديمقراطية مرحلة رمادية اتسمت بتناقض داخلي متزايد بين قوتها العسكرية من جهة، وغموض موقعها السياسي من جهة أخرى؛ فقد بقيت قوة مسلحة منظمة ومجرّبة، تدير إقليمًا واسعًا وملفات أمنية حساسة، في وقت بدأت فيه البيئة الإقليمية والدولية تتحول تدريجيًا من منطق إدارة الصراع إلى منطق إنهائه وإعادة ترتيب الدولة السورية. ومع إعادة تشكيل الجيش السوري في إطار حكومة انتقالية بعد عام 2024، تحوّلت مسألة احتكار العنف وضبط الحدود والموارد إلى أولوية مركزية، ما جعل استمرار كيان مسلح مستقل بسلسلة قيادة منفصلة وإدارة ذاتية موسعة مسألة غير قابلة للتسوية التقنية.

ورغم توقيع اتفاقات دمج منذ آذار/مارس 2025، فإن مسار التنفيذ كشف أن جوهر الخلاف لم يكن متعلقًا بآليات الدمج أو بتوزيع الصلاحيات، وإنما بتعريف السيادة نفسها، وبمن يملك القرار الأمني النهائي، وبما إذا كانت تجربة الحكم الذاتي تمثل مرحلة انتقالية أم واقعًا دائمًا. هذا التناقض سرعان ما انعكس ميدانيًا، حيث تحولت مدينة حلب إلى مسرح اختبار مبكر لمنطق إعادة فرض السلطة المركزية، ثم امتدت المواجهات إلى الرقة ودير الزور والحسكة، حيث تداخل التقدم العسكري مع تفكيك البنية الإدارية والأمنية التي بنتها قوات سورية الديمقراطية خلال سنوات الحرب. وفي هذا السياق، لم تكن معارك السجون ومخيمات احتجاز عائلات وعناصر تنظيم داعش أحداثًا هامشية، وإنما مؤشرات على انهيار الترتيبات الأمنية القديمة، وتحول ملف داعش من مصدر شرعية إلى عبء سياسي وأمني يُستخدم لإعادة تعريف دور هذه القوات وموقعها في المعادلة الجديدة.

نهاية الوظيفة الاستثنائية

يكتسب القول بانتهاء دور قوات سورية الديمقراطية معناه الحقيقي عند قراءته ضمن هذا التحول البنيوي من منطق الحرب إلى منطق الدولة، ومن إدارة التهديدات الاستثنائية إلى إعادة بناء نظام سيادي تقليدي يقوم على وحدة القيادة والسيطرة على الأرض والموارد وبسط التحكم الأمني والعسكري في البلاد. فالتجربة التي نشأت في سياق الطوارئ الأمنية لم تُقوَّم يومًا على أساس قدرتها على التحول إلى كيان سياسي معترف به، وإنما على أساس فعاليتها في مهمة محددة انتهى إطارها الزمني بانتهاء الخطر الذي أوجدها ودعمها وموّلها؛ ومع تبدل الأولويات الدولية، وتراجع الحاجة إلى وكلاء محليين، وتصاعد الضغوط باتجاه الاستقرار وإعادة توحيد السلطة، أصبحت استمرارية هذا الكيان المسلح عامل توتر بنيوي لا أداة استقرار طويلة الأمد.

ومن هنا، لا يمكن فهم الاشتباكات الجارية بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية بوصفها انقلابًا على مرحلة محاربة داعش أو تنكرًا لتضحياتها، وإنما باعتبارها التعبير العملي عن استنفاد الوظيفة التي وُلدت منها هذه القوات التي أبدت نزعة انفصالية ورفضت الاندماج رغم كل الوعود والاتفاقات الموقعة؛ صُممت لخوض حرب ضد كيان عابر للدولة، ولم تُصمَّم للتعايش مع دولة يُعاد تشكيلها وتسعى إلى استعادة احتكار العنف وتنظيم المجال السيادي.

اتفاقات الدمج وصراع السجون

منذ توقيع اتفاقات التفاهم بين دمشق وقوات سورية الديمقراطية في ربيع 2025، والتي نصّت صراحة على دمج الهياكل العسكرية والأمنية، وتسليم المعابر والموارد الاستراتيجية، وإعادة توحيد القرار السيادي تحت سلطة الدولة السورية، بدا واضحًا أن الفجوة بين النصوص الموقّعة والسلوك الميداني آخذة في الاتساع. فبينما تعاملت دمشق مع هذه الاتفاقات بوصفها إطارًا ملزمًا لإنهاء مرحلة الحكم الذاتي المسلح، تعاملت قوات سورية الديمقراطية معها باعتبارها أداة تفاوض مفتوحة تهدف إلى إعادة إنتاج موقعها السابق بأشكال معدّلة؛ ليحول هذا التباين في فهم جوهر الاتفاق والالتزام من مسألة تنفيذية إلى أزمة ثقة سياسية، حيث بدا أن القيادة الكردية تراهن على إطالة أمد التنفيذ، وتجزئة الالتزامات، وربط كل خطوة ميدانية بضمانات خارجية أو مكاسب سياسية إضافية، ما أفقد الاتفاقات مضمونها السيادي وأعاد إنتاج منطق الأمر الواقع.

تجلّى التعنّت بصورة أكثر وضوحًا في إصرار قوات سورية الديمقراطية على الاحتفاظ بسلسلة قيادة أمنية وعسكرية مستقلة، حتى في المساحات التي أُعلن نظريًا أنها انتقلت إلى الدولة أو باتت خاضعة لترتيبات دمج؛ فقد استمر، لفترة، حضور الحواجز وأجهزة الأمن المحلية، وبقيت مفاصل حساسة، وفي مقدمتها إدارة السجون والمخيمات، تتحرك خارج الإشراف الكامل للمؤسسات الرسمية، بما يعني عمليًا أن السيادة كانت تُعلن سياسيًا بينما تُعلَّق أمنيًا على الأرض. هذا السلوك لم يكن خلافًا تقنيًا حول وتيرة الدمج أو تفاصيله التنفيذية، بل كان رفضًا بنيويًا لفكرة احتكار الدولة للعنف، ومحاولة واعية للاحتفاظ بأدوات القدرة على فرض الوقائع ميدانيًا بوصفها رأس مال تفاوضي، لا سيما حين يتعلق الأمر بملف داعش الذي لا يحتمل فراغًا ولا يقبل ازدواجية.

غير أن دخول الجيش السوري إلى بعض مفاصل ملف الاحتجاز، سواء عبر بسط السيطرة على منشآت محددة أو الدخول إلى مخيمات مثل الهول، أعاد تعريف حدود هذا التعنّت وحدود فعاليته. فحين تصبح الدولة مسؤولة عمليًا عن إدارة مخيم يضم عشرات الآلاف أو عن تأمين منشأة احتجاز عالية الحساسية، يتحول القرار الأمني المستقل من ورقة ضغط إلى عبء مباشر؛ أي تباين في سلسلة القيادة، أو استمرار مراكز قرار موازية، أو إدارة غير موحّدة للحراسة والإمداد والتحقيق، قد ينتج انفلاتًا يُحمّل الدولة كلفة سياسية وأمنية فورية. من هنا اكتسبت السجون معنى خط التماس السيادي؛ أي أنها ليست مجرد مرافق، بل معيار قدرة الدولة على تحويل الاستلام من مشهد رمزي إلى سيطرة تشغيلية يومية، ومعيار استعداد الطرف الآخر للتخلي عن أدوات القوة التي راكمها خلال سنوات الحرب.

ومع كل تأخير في تنفيذ بنود الاتفاق، تحوّل ملف داعش، ولا سيما السجون والمخيمات التي كانت تسيطر عليها "قسد"، إلى أداة تفاوض غير معلنة. فالتلويح بالخطر الداعشي، أو الإيحاء بأن أي تغيير في منظومة الحراسة قد يفتح نافذة للهروب أو الشغب، كان يُستخدم لتبرير الإبقاء على استقلال القرار الأمني، رغم أن جوهر الاتفاقات يقوم على نقل هذه الملفات إلى مظلة وطنية واحدة. وازدادت حساسية هذا المنطق بعد حادثة الانفلات والهروب من إحدى المنشآت، إذ باتت دمشق تقرأ أي ازدواجية في الإدارة بوصفها تهديدًا مباشرًا لمنطق الدمج؛ فإما تسليم فعلي لسلسلة القيادة والاحتجاز، أو بقاء مقنّع لأجهزة موازية تمنح الطرف الآخر قدرة تعطيل الاستلام عند كل منعطف.

حسابات الخارج وإعادة إنتاج الوهم السياسي

لا ينفصل تعنّت قوات سورية الديمقراطية عن قراءتها المتأخرة للتحولات الإقليمية والدولية، حيث استمر الرهان على إمكانية استعادة مظلة دعم خارجي أو فرض صيغة حكم ذاتي دائمة عبر الضغط الدولي، رغم المؤشرات الواضحة على تراجع هذا الخيار. وقد جاءت إشارة واشنطن الأكثر دلالة عبر تصريح المبعوث الأميركي توم باراك بأن دعم الولايات المتحدة لـ"قسد" لم يعد قائمًا بصيغته السابقة في القتال ضد داعش، وأن فعالية "قسد" سابقًا بوصفها الشريك البري الأكثر فاعلية حتى 2019 ارتبطت بغياب دولة سورية مركزية فاعلة آنذاك؛ وهو ما يعني، سياسيًا، أن عودة المركز إلى الواجهة تعيد تعريف وظيفة "قسد" وتُسقط منطق الاعتماد على تحالف وظيفي طويل الأمد بوصفه ضمانة لدوام وضع مستقل.

على هذا الأساس، وبدل التكيّف مع واقع سياسي جديد يتجه نحو إعادة المركزية، سعت القيادة الكردية إلى شراء الوقت عبر تعطيل التنفيذ، وتدويل الخلاف، وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع أطراف خارجية على أمل تعديل موازين القوى. غير أن هذا الرهان قاد عمليًا إلى نتيجة عكسية؛ إذ حوّل التعنّت من ورقة تفاوض إلى مبرر أمني للتصعيد، وأعاد الصراع إلى الميدان بعد أن كان قابلًا للاحتواء سياسيًا. ومع كل اشتباك جديد، تآكلت مساحة المناورة، وتحوّل الاتفاق من فرصة انتقال منظم إلى مرجعية ميتة تُستحضر فقط لتبادل الاتهامات، ما وضع قوات سورية الديمقراطية أمام مأزق وجودي؛ أي قوة ترفض الالتزام الكامل باتفاقات الدولة، في لحظة لم تعد فيها موازين القوى ولا الغطاء الخارجي يسمح بفرض واقع مستقل.