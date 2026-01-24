سورية: تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين السلطات و"قسد" لمدة 15 يومًا

أكدت وزارة الدفاع السورية أنّ ذلك يأتي "دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم (داعش) من سجون قسد، ونقلهم إلى العراق".

أعلنت الحكومة السورية، مساء السبت، تمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سورية الديمقراطية "قسد" مدّة 15 يوما، لإفساح المجال أمام استكمال العملية الأميركية لنقل سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى العراق.

وكانت مصادر عدة قد أكدت موافقة الحكومة السورية، وقوات سورية الديموقراطية، "قسد"، على تمديد الاتفاق، في وقت نقل الولايات المتحدة السجناء من التنظيم.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، "نعلن عن تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كافة قطاعات عمليات الجيش العربي السوري مدة 15 يوما، وذلك اعتبارا من الساعة 23:00".

وأكدت أنّ ذلك يأتي "دعما للعملية الأميركية لإخلاء سجناء تنظيم ’داعش’ من سجون ’قسد’، ونقلهم إلى العراق".

ويسري منذ أيام وقفا لإطلاق النار، في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة و"قسد"، نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية، في محافظة الحسكة، في إطار المؤسسات الحكومية، بعد انسحاب قوات سورية الديمقراطية "قسد" من مناطق واسعة في شمال البلاد، وشرقيها، على وقع المواجهة بينها وبين القوات الحكومية التي انتشرت في هذه المناطق.

وكانت مصادر عدة توقعت تمديد اتفاق وقف النار لفترة قد تصل إلى شهر.

وأوضح مصدر حكومي سوري، أنّ "إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم ’داعش’ أحد الأسباب خلف التمديد".

وأفاد مصدر من "قسد"، مطلع على المفاوضات، بأنّ مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد "إلى حين الوصول إلى حلّ سياسي يرضي الطرفين".

وبالتزامن مع وقف إطلاق النار، بدأت واشنطن نقل معتقلين من التنظيم المتطرف من سورية إلى العراق، قالت إنّ عددهم "يصل إلى سبعة آلاف معتقل".

ووصلت دفعة من 150 عنصرا تضمّ قادة بارزين في التنظيم، بينهم أوروبيون، من أحد سجون الحسكة إلى العراق الأربعاء، بحسب ما قال مسؤولان عراقيان.

ما هو مستقبل المؤسسات الكردية؟

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سورية الديمقراطية، تضمّن مهلة أربعة أيّام "للتشاور".

وبحسب نصّ التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقًا "الجدول الزمني، والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي" ذات الغالبية الكردية.

وذكرت أنّ قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى القرى الكردية، و"لن تتواجد أي قوات مسلحة.. باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة".

ويتيح التفاهم لقائد قوات سورية الديموقراطية، مظلوم عبدي، أن يقترح مرشحين لمنصبَي مساعد وزير الدفاع، ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.

وقال المصدر نفسه، إنّ قوات سورية الديمقراطية قدّمت "مقترحًا عبر الوسيط الأميركي، توماس باراك، إلى الحكومة السورية" في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحًا بأن "تتولى الحكومة إدارة المعابر، والحدود بما يضمن أمن المنطقة، ويحافظ عليها".

وقال إنّ قوات سورية الديمقراطية سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع، وسوف تسمّي كذلك "قائمة للبرلمانيين".