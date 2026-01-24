محافظ حلب يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في الأشرفية والشيخ مقصود

في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، تمكن الجيش السوري من تحرير الحيين في مدينة حلب من تنظيم “قسد”، الواجهة المحلية لتنظيم “واي بي جي” الإرهابي، في خطوة شكّلت نقطة تحوّل لجهة إخراج التنظيم من المناطق التي كان يسيطر...

أعلن محافظ حلب، شمالي سورية، عزام الغريب، عودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بالمدينة، عقب تحريرهما من تنظيم “قسد”، مؤكدًا أن أكثر من 90 بالمئة من الأهالي عادوا إلى منازلهم.

وفي 10 كانون الثاني/يناير الجاري، تمكن الجيش السوري من تحرير الحيين في مدينة حلب من تنظيم “قسد”، الواجهة المحلية لتنظيم “واي بي جي” الإرهابي، في خطوة شكّلت نقطة تحوّل لجهة إخراج التنظيم من المناطق التي كان يسيطر عليها غرب وشرق نهر الفرات.

وقال الغريب، في بيان نشره مساء الجمعة، ونقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن “انتهاء المرحلة الطارئة للاستجابة الإنسانية في الأشرفية والشيخ مقصود، وعودة الأمن والاستقرار الكامل إلى المنطقة، سمح بعودة الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها”، مشيرًا إلى أن نسبة عودة السكان تجاوزت 90 بالمئة.

وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، أوضح المحافظ أن الجهات المختصة وزّعت 22 ألف كيلوغرام من الخبز يوميًا بشكل منتظم، مع تشغيل الأفران على مدار الساعة، إلى جانب افتتاح مكتب بريد الأشرفية لتقديم خدمات البريد والسجلات المدنية.

وفي قطاع النقل، جرى تفعيل ثلاثة خطوط للنقل الداخلي لتسهيل تنقّل المواطنين، إضافة إلى فتح الطرق التي كانت مغلقة بالسواتر الترابية أو الإسمنتية، ما أسهم في تحسين حركة المرور، وتسهيل وصول الأهالي إلى أحيائهم.

أما على الصعيد الصحي، فتم افتتاح مستوصفين، وأربع عيادات متنقلة، لتأمين الرعاية الطبية اللازمة للسكان.

وأضاف الغريب أنه تم تأهيل وصيانة شبكة الكهرباء بنسبة 80 بالمئة، مع إعادة الخطوط إلى العمل تدريجيًا، بما ينعكس إيجابًا على الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي المجال التعليمي، أشار إلى أن العمل جارٍ على تأهيل 10 مدارس، من المقرر أن تدخل الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، بما يتيح للطلاب العودة إلى مقاعد الدراسة في بيئة آمنة.

وشهدت مدينة حلب خلال الأيام الماضية استنفارًا واسعًا من مختلف الجهات الحكومية الخدمية، عقب تحرير حيي الأشرفية والشيخ مقصود من سيطرة تنظيم “قسد”، حيث باشرت ورشات الكهرباء والمياه والاتصالات والنقل أعمالها لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، وضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل، ما أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي بعد فترة من انقطاع الخدمات، وفق “سانا”.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، التوصل إلى “تفاهم مشترك” مع تنظيم “قسد”، يتضمن آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق، وبدأ تنفيذ بنوده مساء اليوم نفسه.

وكشفت الرئاسة عن توافق الطرفين على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ“قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع استمرار المشاورات بشأن التفاصيل الفنية لعملية الدمج.

وجاء هذا التفاهم عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، على خلفية خروقات “قسد” المتكررة للاتفاقات الموقعة مع الحكومة قبل نحو 10 أشهر، وتنصلها من تنفيذ بنودها.

وكان تنظيم “قسد” قد تنصّل سابقًا من تنفيذ اتفاق وُقّع في آذار/مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس أحمد الشرع جهودًا مكثفة لبسط الأمن، وتعزيز السيطرة على كامل الجغرافيا السورية، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.