الخارجية السورية تنفي تمديد وقف النار مع "قسد"

نقلت "سانا" عن مصدر بوزارة الخارجية السورية نفيه لـ "صحة ما يتم تداوله بشأن تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع "قسد".

يأتي ذلك إثر تقارير إعلامية تحدثت عن أن الحكومة السورية و"قسد" توصلتا إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق نار من المفترض أن ينتهي مساء اليوم السبت.

تقرير للوكالة الفرنسية، نشر صباح السبت، أفاد نقلاً عن "مصدرين" بأن التمديد "سيكون لشهر كحدّ أقصى".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

يذكر أنه يسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة و"قسد" نصّ على استكمال البحث في "مستقبل الدمج" في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها على وقع مواجهة بينها وبين القوات الحكومية السورية التي انتشرت في هذه المناطق.

وتقول "فرانس برس" إن مصدرًا دبلوماسيًا في دمشق أكد لها "تمديد وقف إطلاق النار لمهلة قد تصل إلى شهر في حد أقصى".

في حين، نقلت الوكالة عن "مصدر كردي مطلع على المفاوضات" إفادته بأن "مهلة وقف إطلاق النار ستُمدّد إلى حين الوصول لحلّ سياسي يرضي الطرفين".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع "قوات سوريا الديموقراطية" تضمّن مهلة أربعة أيّام "للتشاور".

وبحسب نصّ التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل "القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي" في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقًا "الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة بما في ذلك مدينة القامشلي" ذات الغالبية الكردية.

وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى "القرى الكردية"، حيث "لن تتواجد أي قوات مسلحة...باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة".

ويتيح التفاهم لقائد "قسد"، مظلوم عبدي، أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.

وقال المصدر الكردي لـ"فرانس برس" إن "قوات سوريا الديموقراطية" قدّمت مقترحًا عبر الوسيط الأميركي، توم باراك، إلى الحكومة السورية، في إطار المشاورات حول مستقبل المؤسسات الكردية، يتضمّن طرحًا بأن "تتولى الحكومة إدارة المعابر والحدود بما يضمن أمن المنطقة ويحافظ عليها".

وقال إن "قوات سوريا الديموقراطية" سمّت مرشحها لمنصب مساعد وزير الدفاع وسوف تسمّي كذلك "قائمة للبرلمانيين".

وكانت "الأناضول" قد نقلت، السبت، عن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قوله في مقابلة مع قناة "إن تي في" إنه "هناك طلبًا بتمديد الهدنة بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد".

وأشار فيدان إلى احتمال تمديد وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" خلال فترة نقل سجناء تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق.

وعن احتمال قيام الحكومة السورية بعملية عسكرية في مدن عين العرب (شمال) أو الحسكة أو القامشلي (شمال شرق) في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار مع قسد، أوضح فيدان، أن هناك مسارًا يجري بوساطة الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق 18 يناير.

وقال إن التقدم الميداني السريع الذي حققته الحكومة السورية ضد تنظيم "قسد" خلال أسبوعين "لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا".

كما نقلت القناة عنه إشارته إلى أنه "عندما تنتفض العشائر العربية ضد التنظيم الذي يحتل مناطقها، وتعلم أن الحكومة تقف خلفها، ومع سحب الولايات المتحدة دعمها لهذا النهج الخاطئ، لا يبقى هناك معنى للاستمرار، كانت هناك معادلة أبقت التنظيم قائمًا، وعندما بدأت عناصر هذه المعادلة تتفكك واحدة تلو الأخرى، انهارت المعادلة تلقائيًا".

وحول الموقف الأميركي، قال وزير الخارجية التركي إنه كان "عنصرًا حاسمًا، حيث أن مبرر الولايات المتحدة للتدخل كان دائمًا محصورًا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".