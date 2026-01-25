قافلة مساعدات أممية تصل إلى مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سورية

يأتي إرسال المساعدات إلى المدينة الواقعة في أقصى شمال سورية، غداة إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوماً.

وصلت قافلة مساعدات من الأمم المتحدة، الأحد، إلى كوباني (عين العرب) ذات الغالبية الكردية، التي تدفق إليها آلاف النازحين جراء أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، بينما أعلن الجيش السوري فتح ممر إنساني للمدينة.

ويأتي إرسال المساعدات إلى المدينة الواقعة في أقصى شمال سورية، غداة إعلان وزارة الدفاع السورية تمديد مهلة اتفاق وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوماً.

وأفاد سكان من كوباني وكالة فرانس برس، هذا الأسبوع، عن نقص في الغذاء والماء والكهرباء، بينما تدفّق آلاف الفارين من مناطق تقدّم إليها الجيش السوري في شمال وشرق البلاد إلى المدينة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، سيلين شميت، لفرانس برس إن "القافلة وصلت".

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في سورية أعلن، عبر منشور على منصة إكس في وقت سابق، أنه بالتنسيق مع السلطات "تتجه قافلة مدعومة من الأمم المتحدة، مكوّنة من 24 شاحنة، إلى كوباني (عين العرب)، محمّلة بمساعدات منقذة للحياة، تشمل الوقود والخبز ووجبات جاهزة، لدعم السكان المتضرّرين من التطورات الأخيرة".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش السوري، في وقت سابق الأحد، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فتح ممرين إنسانيين، أحدهما مع كوباني، والآخر مع محافظة الحسكة في شرق البلاد، من أجل "إدخال المساعدات والحالات الإنسانية".

وانسحبت قوات سورية الديمقراطية (قسد)، منذ نهاية الأسبوع الماضي، من محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق)، حيث غالبية السكان عربية، مقابل تقدّم للقوات الحكومية.

وباتت القوات الحكومية على تخوم كوباني، الواقعة في أقصى شمال محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا، والمعزولة عن بقية مناطق القوات الكردية التي انسحبت إلى معقلها في الحسكة (شمال شرق).

واتهمت القوات الكردية الجيش السوري بفرض "حصار" على المدينة.

وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المناصر للأكراد في تركيا دعا، السبت، إلى رفع "الحصار" المفروض على كوباني، محذّراً من "مأساة إنسانية".

في عام 2015، شهدت كوباني أربعة أشهر من معارك ضارية خاضها المقاتلون الأكراد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتمكنوا من طرده من المدينة التي تحوّلت إلى رمز للصمود.

ودفع ذلك باتجاه تلقي الأكراد دعماً أميركياً مباشراً، فأصبحت وحدات حماية الشعب الكردية، التي قادت قوات سورية الديمقراطية، رأس حربة في التصدي لداعش.

ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم أوسع بين الحكومة والأكراد، نصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية في محافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية، بعد انسحاب قوات سورية الديمقراطية من المناطق التي كانت تحت سيطرتها.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، تمديد وقف إطلاق النار بهدف استكمال الولايات المتحدة لعملية نقل سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية من سورية إلى العراق، والتي كانت بدأتها الأربعاء.