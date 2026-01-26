سورية تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

قال الوزير الأردني الخرابشة، إن الاتفاقية تنص على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل حوالي 140 مليون قدم مكعب".

وقعت وزارة الطاقة السورية، اليوم الإثنين، اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من الأردن وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي للكهرباء.

وأفاد إعلام سوري رسمي، بأن التوقيع جرى في العاصمة دمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ونظيره الأردني صالح الخرابشة.

وذكر الوزير السوري، أن "الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تزويد قطاع الكهرباء بالوقود اللازم وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية، ولا سيما في ظل التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية".

وأوضح أن "الاتفاقية تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقال الوزير الأردني الخرابشة، إن الاتفاقية تنص على قيام الأردن بتزويد الجانب السوري بنحو أربعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل حوالي 140 مليون قدم مكعب".

وأشار إلى أن هذه الكميات ستسهم بشكل مباشر في تحسين استقرار منظومة الكهرباء في سورية ودعم تشغيل محطات التوليد؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأوضح الخرابشة أن الأردن بدأ فعليا بتزويد سورية بالغاز اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري بكميات تراوحت بين 30 إلى 90 مليون قدم مكعب يوميا، في إطار دعم عاجل لقطاع الطاقة السوري، والمساهمة في تقليل ساعات الانقطاع الكهربائي.

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بدوره المحوري كمركز إقليمي للطاقة، وتجسد نهج المملكة في دعم الأشقاء السوريين وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي".

وأكد الخرابشة، أن "المشروع يأتي ضمن جهود أردنية متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي مع سورية، وتلبية جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يحقق تحسنا ملموسا في واقع التغذية الكهربائية وفق خطط تشغيلية معتمدة".