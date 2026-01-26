سورية: مسيرات واشتباكات في عين العرب واتهامات متبادلة بين الجيش وقسد

تبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

اتهم الجيش السوري، الإثنين، قوات سورية الديمقراطية "قسد" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في محيط منطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي، فيما نفت "قسد" الاتهامات، مؤكدة أن الجيش هو الطرف الذي خرق الاتفاق.

وذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قسد استهدفت مواقع انتشار الجيش بأكثر من 25 مسيّرة انتحارية، ما أسفر عن تدمير أربع آليات، كما طالت الهجمات طريق "إم 4" وعدداً من القرى المحيطة، ما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأضافت الهيئة أن "قسد" حاصرت عائلات في محيط قرية الشيوخ، ما أدى إلى اشتباكات مع الأهالي وسقوط إصابات بينهم، مشيرة إلى استمرار الاعتقالات الممنهجة بحق السكان المحليين.

وأكدت الهيئة أن الجيش يدرس خياراته الميدانية رداً على التطورات.

من جانبها، نفت "قسد" رواية الجيش السوري، مؤكدة أنها تصدت لهجوم نفذه الجيش على قرية خراب عشك جنوب شرقي كوباني، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف القرية.

وأكدت أن قواتها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وتحمّل دمشق مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات منذ أكثر من ثلاث ساعات.

وأضافت أن الهجوم تزامن مع إسناد جوي من طيران الاستطلاع التركي، وأن الجيش شن هجمات برية ومدفعية على البلدة.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش لمدة أربعة أيام، تزامناً مع التفاهمات المعلنة مع "قسد"، قبل تمديد الاتفاق 15 يوماً اعتباراً من مساء السبت.

وجاء هذا الاتفاق بعد عملية عسكرية للجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقات سابقة، بما في ذلك اتفاق آذار/مارس 2025 الذي نص على احترام حقوق المكون الكردي ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة.

