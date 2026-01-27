الشرع وترامب يبحثان التطورات في سورية والأول يلتقي بوتين الأربعاء

اتفق الشرع مع الرئيس الأميركي على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، وشدد على أن "الدبلوماسية النشطة هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة".

تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفيا الثلاثاء، وجرى خلال الاتصال بحث "تطورات المرحلة الانتقالية في سورية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إضافة إلى آفاق التعاون الثنائي بما يخدم الاستقرار الإقليمي والدولي"؛ بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد الشرع خلال الاتصال تمسك سورية الكامل بوحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، وحرص الدولة على الحفاظ على مؤسساتها وتعزيز السلم الأهلي، مشددا على أهمية توحيد الجهود الدولية لمنع عودة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش".

كما أكد أن "سورية الجديدة تتبنى نهج الانفتاح وتمد يدها للتعاون مع كل الأطراف الدولية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، واتفق مع الرئيس الأميركي على ضرورة تغليب لغة الحوار في حل النزاعات الإقليمية، وشدد على أن "الدبلوماسية النشطة هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات المزمنة في المنطقة".

ومن جانبه، أكد ترامب دعم بلاده لتطلعات الشعب السوري في بناء دولة موحدة وقوية، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سورية الديمقراطية، معتبرا إياه خطوة مفصلية نحو إنهاء النزاع، كما أشاد بالتفاهمات المتعلقة بدمج القوى العسكرية، بما فيها "قسد" ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفي الشأن الاقتصادي، أبدى الرئيس الأميركي استعداد بلاده لدعم جهود إعادة الإعمار في سورية، من خلال تشجيع الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، مؤكدا أن استقرار سورية الاقتصادي يشكل ركنا أساسيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط؛ بحسب "سانا".

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض، إنه أجرى محادثة هاتفية "رائعة" مع نظيره السوري، واصفا إياه بـ"المحترم جدا"، وأضاف أن الأمور في سورية والمنطقة تسير على نحو "ممتاز للغاية".

الشرع يزور روسيا ويلتقي بوتين الأربعاء

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، أن الشرع سيجري زيارة رسمية إلى روسيا الأربعاء، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بالعاصمة موسكو.

وقالت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الشرع سيجري زيارة رسمية إلى روسيا الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو".

وأضافت أن الرئيس الشرع "سيلتقي الرئيس الروسي لإجراء محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الكرملين في بيان، أن الرئيس بوتين سيلتقي نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة موسكو الأربعاء. وأوضح أن الرئيسين سيتشاوران بشأن التطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2025، التقى بوتين مع الشرع بموسكو، في أول زيارة رسمية للرئيس السوري منذ توليه منصبه بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وذكرت "سانا" أن الشرع بحث خلال لقائه بوتين في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في الكرملين "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات، كما عُقدت في حينه جلسة موسّعة جمعت رئيسي البلدين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية وروسيا في مختلف القطاعات.