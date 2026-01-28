الشرع يلتقي بوتين ويبحثان الوجود العسكري الروسي في سورية

يبحث الشرع وبوتين الوجود العسكري الروسي في سورية والتعاون الاقتصادي والوضع بالشرق الأوسط، فيما رفض الكرملين التعليق على مسألة تسليم بشار الأسد.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التطورات في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الشرع وصل موسكو في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، بشأن العلاقات الثنائية، وآخر التطورات في المنطقة.

وقال الكرملين، إن بوتين ونظيره الشرع سيبحثان الوجود العسكري الروسي في سورية، وأشار إلى أنهما سيتناولان أيضا التعاون الاقتصادي والوضع في الشرق الأوسط.

وفي ما يتعلق برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، التعليق على مسألة تسليمه، وقال "لا يوجد شيء ليقال في هذا السياق".

ولفت إلى أن العلاقات مع سورية تتطور بشكل نشط بعد تغيير القيادة.

وقالت الرئاسة السورية في بيان الثلاثاء، إن الشرع سيجري زيارة رسمية إلى روسيا الأربعاء (لم تحدد مدتها)، يلتقي خلالها الرئيس الروسي، "لإجراء محادثات حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط".

وهذه الزيارة الثانية للشرع إلى روسيا منذ توليه مقاليد الحكم أواخر كانون الثاني/ يناير 2025، في حين جرت الأولى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

وذكرت "سانا" حينها أن الشرع بحث مع بوتين "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الإستراتيجي في مختلف المجالات".

كما "عُقدت في حينه جلسة موسّعة جمعت رئيسي البلدين بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين سورية وروسيا في مختلف القطاعات" وفق الوكالة.