الداخلية السورية: تفكيك خلية مرتبطة بجهات خارجية في دمشق

قالت وزارة الداخلية السورية إنها فككت خلية مسؤولة عن هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت حي المزة ومحيط مطاره العسكري، مشيرة إلى ارتباط أفرادها بجهات خارجية، وضبط وسائل قتالية استخدمت في الاعتداءات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن وحدات تابعة لها قامت بتفكيك خلية قالت إنها مسؤولة عن هجمات استهدفت حي المزة في دمشق خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن القوات الأمنية "نفذت سلسلة من العمليات استهدفت خلية إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طاولت منطقة المزة ومطارها العسكري".

وأضاف البيان أنه جرى "تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها". وأفادت الوزارة بضبط "عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية".

وقالت إن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت "ارتباطهم بجهات خارجية".

وأضافت أن "مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدمت في تنفيذ الاعتداءات، إضافة إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، يعود إلى ميليشيا حزب الله اللبناني".

وكانت السلطات السورية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن سقوط ثلاث قذائف صاروخية على حي المزة، "أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي، والثانية مبنى الاتصالات، فيما سقطت الثالثة في محيط مطار المزة العسكري"، من دون تسجيل إصابات.

وفي حينه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "قيادات من الصف الأول من السلطة الجديدة" تقطن في الحي المتاخم للمسجد.

وفي التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن محيط مطار المزة العسكري تعرّض للاستهداف "بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وقبل ذلك بشهر، أُصيبت امرأة بجروح جراء قصف صاروخي استهدف منزلًا في المنطقة. ونقلت "سانا" حينها عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم نُفّذ "بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة".