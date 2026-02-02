سورية: الجيش الإسرائيلي يتوغل بالقنيطرة ويعتقل شابين

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب غربي سورية، نصبت حاجز تفتيش واعتقلت شابين أثناء رعي الأغنام، في خرق جديد رغم آلية التنسيق المعلنة، ضمن توغلات وقصف شبه يومي يعرقل الاستقرار ويهدد جهود السلطات السورية.

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سورية، ونصبت حاجزا لتفتيش المارة، كما اعتقلت شابين أثناء رعيهما الأغنام، وذلك في أحدث خرق ينفّذه جيش الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وتنصب حاجزا لتفتيش المارّة".

كما أفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين أثناء قيامهما برعي الأغنام غربي قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي".

ويأتي هذا التوغل رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية قصفه المتكرر للأراضي السورية، إلى جانب تنفيذ توغلات برية، ولا سيما بريفي القنيطرة ودرعا، ويعتقل العديد من الأهالي، ويقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.