سورية: قوى الأمن تدخل الحسكة وعين العرب بموجب الاتفاق مع "قسد"

تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لـلاتفاق الشامل بين الحكومة وتنظيم "قسد"، الهادف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد، وتوحيد الأراضي السورية، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة التي شهدت معارك بين الطرفين.

دخلت قوات الأمن، الإثنين، محافظة الحسكة في شمال شرق سورية ومدينة عين العرب بريف محافظة حلب، تطبيقا لاتفاق بين السلطات وقوات سورية الديمقراطية "قسد" يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن بدء قوات الأمن الداخلي انتشارها في مدينة الحسكة.

وأفادت وزارة الداخلية السورية في بيان، بأنّه "تنفيذًا للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وتنظيم ’قسد’، تتهيّأ وحدات وزارة الداخلية لدخول محافظة الحسكة؛ تمهيدًا لبدء المرحلة التنفيذية للاتفاق، واستلام المسؤوليات الأمنية بالكامل".

وأضافت "يضمن هذا الإجراء انتقالًا انسيابيًّا للوضع الأمني إلى إدارة مؤسسات الدولة، وحماية المواطنين، وسلامة الممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الاستقرار وفق القوانين، والأنظمة النافذة".

وفي بيان ثان، أشارت وزارة الداخلية إلى أنّ قائد الأمن الداخلي في الحسكة، مروان العلي، وجّه وحدات الأمن إلى "تنفيذ المهام الأمنية وفق الخطط المقررة، والتقيد التام بالقوانين والأنظمة، وضمان سير الإجراءات بانضباط، وحفظ الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة".

ومن جانبه، أكد إعلام سوري دخول قوى الأمن الداخلي إلى مدينة الحسكة، "وسط ترحيب كبير من الأهالي".

وأفادت وسائل إعلامية بأنّ موكب قوى الأمن الداخلي ضم 8 مدرعات لنقل الجنود، و4 مركبات رباعية الدفع، وسيارات إسعاف، ومحطات متنقلة لتأمين الاتصال، وأضافت أنّ الموكب توجه إلى مركز مدينة الحسكة.

وفي سياق متصل، أفيد بأنّ قوى الأمن الداخلي دخلت منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب، بريف محافظة حلب، تنفيذًا للاتفاق المبرم مع "قسد".

وأوضحت أنّ "قوى الأمن الداخلي ستنتشر في منطقة عين العرب، بريف حلب الشرقي، بشكل تدريجي".

ومنذ ساعات الصباح، تكثف قوات الأمن السوري استعداداتها تمهيدًا لتنفيذ انتشارها في مدينتي عين العرب شمالا، والحسكة، بموجب "الاتفاق الشامل".

وفي وقت سابق الإثنين، ورد في الإعلام أنّ قوات الأمن السوري أنهت رسميًّا استعداداتها للدخول إلى مدينة الحسكة.

تأتي هذه الخطوة تطبيقًا لـ"اتفاق شامل"، أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، التوصل إليه مع تنظيم "قسد"، ينهي حالة الانقسام في البلاد، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل.

وذكرت الحكومة السورية في بيانها الجمعة، أنّه "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية، وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية، والإدارية بين الجانبين".

ويشمل الاتفاق "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، لتعزيز الاستقرار، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".

كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب، ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب شمالي البلاد.

ويشمل الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين"، وفق البيان الحكومي.

وتم الاتفاق على "تسوية الحقوق المدنية، والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".

ويهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".

ويأتي الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقات سابقة مع الحكومة.