سورية: قوات الأمن تدخل القامشلي والشرع يلتقي وفدا من المجلس الوطني الكردي

يأتي دخول قوات الأمن ضمن الاتفاق الشامل بين الحكومة وتنظيم "قسد"، الذي يشمل استلام الحكومة الأمن الداخلي في مدن محافظة الحسكة، ودمج القوى العسكرية ، والمؤسسات الإدارية بين الطرفين.

دخلت قوات الأمن السورية، الثلاثاء، القامشلي، أبرز المدن ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سورية، تنفيذًا للاتفاق بين الحكومة وقوات سورية الديمقراطية "قسد"، الذي أنهى أسابيع من الاشتباكات العسكرية بين الطرفين.

ويأتي هذا الدخول بُعيد بدء انتشار وحدات من القوات الحكومية في مدينة الحسكة، وفي ريف كوباني ذات الغالبية الكردية؛ بموجب الاتفاق الذي نصّ على عملية دمج متدرجة للقوات العسكرية، والمؤسسات الإدارية بين الجانبين في محافظة الحسكة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين بابا، إنّ "دخول قوات وزارة الداخلية للقامشلي هو ضمن اتفاق معلن، وسيتم العمل على دمج قوات الأسايش (التابعة لـ’قسد’) ضمن صفوف وزارة الداخلية، ونرحب بكل من يقدم أي شيء للشعب السوري"، وذكر أنّ المكونات المختلفة تعدّ قيمة مضافة "في إعادة بناء سورية من جديد"، وفق وكالة "سانا".

وقال البابا إنّ وزارة الداخلية تستعد لتنفيذ الاتفاق بين الحكومة، و"قسد" الذي تقضي أحد بنوده بدخول قوات وزارة الداخلية، لاستلام الأمن الداخلي في مدن محافظة الحسكة.

وأضاف قائلًا "الآن قواتنا جاهزة، وهناك تنسيق مع الطرف المقابل داخل القامشلي من أجل أن تنتشر قواتنا بالمدينة، بعد أن انتشرت بالأمس في مدينة الحسكة".

وأشار البابا إلى أنّ "هناك خطة زمنية لاستكمال تنفيذ كل بنود الاتفاق، ومن بينها استلام المنشآت الحيوية، منها: المعابر، ومطار القامشلي، وحقول النفط بحيث تفعّل من جديد في خدمة الشعب السوري"، من دون تفاصيل أكثر.

وشهدت القامشلي حركة خفيفة للسكان مساء الثلاثاء، وسط انتشار محدود لقوات الأمن الكردية في أنحاء المدينة، وعند مداخلها، بعد إعلان "قسد" فرض "حظر تجوال كلي" من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة من صباح الأربعاء، موضّحة أنّ حظر التجوال يأتي في "إطار الحفاظ على الأمن، والاستقرار، وسلامة الأهالي".

وشهدت مناطق في ريف الحسكة، الثلاثاء، مظاهرات تطالب بتطهير مدينة الحسكة من "قسد" تمامًا، وذلك عقب دخول قوات الأمن الحكومية إلى المدينة.

ووفقًا لمقاطع مصورة تداولها مدوّنون على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب مئات الأشخاص الذين تجمعوا في المنطقة بخروج عناصر "قسد" من المنطقة نهائيًّا.

الشرع: سورية ملتزمة بضمان حقوق مواطنيها الأكراد في إطار الدستور

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، التزام بلاده بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور، وذلك خلال لقائه بوفد من المجلس الوطني الكردي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

والمجلس الوطني الكردي هو ائتلاف سياسي سوري يمثل تيارا عريضا من الأحزاب والقوى السياسية الكردية في البلاد، وتأسس في تشرين الأول/ أكتوبر 2011.

ونقل بيان الرئاسة السورية عن الوفد ترحيبه بالمرسوم الرئاسي رقم 13، واعتبره "خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.

وأصدر الشرع المرسوم 13 في 16 كانون الثاني/ يناير 2025، ويقضي بأن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافية السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وينصّ الاتفاق بين الطرفين على "الدمج التدريجي" للقوى العسكرية، والمؤسسات الإدارية الكردية ضمن هيكل الدولة السورية، وفق البنود التي نشرها الإعلام الرسمي، وقوات سورية الديمقراطية.

ويتضمن كذلك تشكيل فرقة عسكرية، تضمّ ثلاثة ألوية من قوات سورية الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وتشكيل لواء آخر لقوات كوباني.

وأُبرم الاتفاق الأخير بين السلطات السورية و"قسد" بعد تفاهم أعلنه الطرفان الشهر الماضي بشأن مستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية.

ويُعتبر الاتفاق المتعلق بمدينتَي الحسكة والقامشلي، ودمج القوات العسكرية، متمّمًا لاتفاق 18 كانون الثاني/ يناير الماضي.