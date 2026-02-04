الحكومة السورية تتسلم مطار القامشلي بعد انسحاب روسيا وقسد

شملت الاستعدادات تفكيك الرادار والتحصينات العسكرية ونقل العتاد، ضمن اتفاق بين الحكومة السورية وقسد لدمج القوات والسلطات الإدارية في محافظة الحسكة. ودخلت قوات الأمن السورية المدينة وسط تنظيم وترحيب من قوى "الأسايش".

المطار يخلو من النشاط العسكري بعد عقد كامل من التمركز الروسي (Getty Images)

أظهرت صور الأقمار الصناعية الحديثة خلو مطار القامشلي الدولي في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية من أي نشاط جوي أو تمركز عسكري، بالتزامن مع استعداد المطار لتسليمه اليوم لإدارة الحكومة السورية.

وتبين الصور الملتقطة بين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 والأول من شباط/فبراير الجاري، خلو المطار من التحركات، بعد أن كان يضم أكبر قاعدة عسكرية للقوات الروسية في المنطقة على مدى عقد كامل.

وشهد المطار تفكيك الرادار العسكري ونقل العتاد إلى طائرات الشحن في 26 كانون الثاني/ يناير 2026، إضافة إلى إزالة التحصينات والأغطية الواقية للطائرات المسيرة.

وكان المطار خلال السنوات العشر الماضية نقطة ارتكاز رئيسية للقوات الروسية، ضمت منظومات دفاع جوي وطائرات حربية ومروحية، وانطلقت منه الدوريات المشتركة مع القوات التركية على الحدود.

ويأتي هذا الانسحاب ضمن توجه روسيا لتقليص وجودها العسكري في سورية وتركيز جهودها على الحرب في أوكرانيا.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، أن تسليم المطار للحكومة السورية سيتم اليوم الأربعاء، في إطار اتفاق شامل بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية "قسد" لدمج القوات والسلطات الإدارية تدريجيا في المحافظة، بعد انسحاب قسد من مناطق كانت تحت سيطرتها لسنوات.

ودخلت قوات الأمن السورية مدينة القامشلي شمال شرقي المحافظة، الثلاثاء، وسط تنظيم وترحيب من "الأسايش"، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، مشيدا بـ "حسن الاستقبال" وتعاون قوى الأمن المحلي.