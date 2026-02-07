سورية: الجيش الإسرائيلي يستهدف محيط قرية بريف القنيطرة بثلاث قذائف

استهدفت 3 قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة، مع تواصل انتهاكاته اليومية لسيادة سورية.

استهدف الجيش الإسرائيلي، السبت، محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية بثلاث قذائف، ضمن الانتهاكات اليومية لسيادة دمشق.

وأفاد إعلام سوري، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط بثلاث قذائف"؛ من دون تفاصيل بشأن نتائج القصف.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن توغل أكثر من مرة في الصمدانية الشرقية، ضمن انتهاكاته المتواصلة في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتداءاته على سيادة سورية.

تأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية قصفه المتكرر للأراضي السورية، إلى جانب تنفيذ توغلات برية، لاسيما بريفي القنيطرة ودرعا، ويعتقل مواطنين ويقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.