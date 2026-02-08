وفد حكومي سوري يصل مطار القامشلي لتسلمه وإعادة تشغيله

وصل وفد حكومي، الأحد، إلى مطار القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، تمهيدًا لتسلّمه وإعادة تشغيله، تنفيذًا لبنود الاتفاق الموقّع مع تنظيم "قسد".

وذكرت مديرية إعلام الحسكة أن "وفدًا حكوميًا برئاسة قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي وصل إلى مطار القامشلي"، وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية".

وأوضحت المديرية أن هذه الخطوة تأتي "تمهيدًا للبدء بإجراءات تسلّم المطار وتشغيله، تنفيذًا لبنود الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وتنظيم قسد".

وتهدف الخطوة إلى إعادة تفعيل المطار كمرفق سيادي متكامل وبطاقة استيعابية أكبر، بعد أن شهد خلال السنوات الماضية تشغيلًا متقطعًا واقتصار رحلاته على المستوى الداخلي، بسبب سيطرة تنظيم "قسد" على محيطه.

وشهد المطار عام 2019 تحوّلًا لافتًا مع دخول القوات الروسية إليه وتأسيس قاعدة جوية مصغّرة، ما أكسبه ثقلًا أمنيًا أكبر، وحماه من الاستهداف المباشر، وساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في حركة رحلات الركاب.

وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلًا لاتفاق سابق وُقّع في 18 كانون الثاني/ يناير.

وكانت الحكومة السورية قد وقّعت، في 18 يناير، اتفاقًا مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن مؤسسات الدولة، غير أن التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق آذار/ مارس 2025.

وينص الاتفاق على احترام حقوق المكوّن الكردي ضمن إطار المساواة الكاملة بين جميع مكونات الشعب السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.