سورية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 شبان خلال توغّله بريف القنيطرة

الجيش الإسرائيلي يعتقل ثلاثة شبان سوريين في ريف القنيطرة، خلال جمعهم الحطب، ضمن توغلاته المتكررة بالأراضي السورية، رغم تشكيل آلية اتصال لتنسيق خفض التصعيد، مستمرًا في انتهاك السيادة، وتقييد الاستقرار.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان، خلال توغّله في ريف القنيطرة جنوبي سورية، ضمن الانتهاكات المتواصلة لسيادة البلاد.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ثلاثة شبان (لم تحدد هوياتهم) من بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، أثناء جمعهم الحطب".

يأتي ذلك رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية، قصفه المتكرر للأراضي السورية، إلى جانب تنفيذ توغّلات بريّة، ولا سيّما في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتقال مواطنين، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.