سورية: عشرات الجنود الإسرائيليين يتوغلون بالقنيطرة وإطلاق قذائف مدفعيّة

قوات إسرائيلية مكونة من أكثر من 60 عنصرًا و15 آلية عسكرية، تتوغّل في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وتطلق قذائف مدفعية.

توغّلت قوة إسرائيلية مكونة من أكثر من 60 عنصرا، الأربعاء، في قرية "أوفانيا" بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة جنوبي سورية، وأطلقت قضائف مدفعية، ضمن الانتهاكات المتواصلة.

وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن قوات إسرائيلية توغلت في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي بأكثر من 60 عنصرا و15 آلية عسكرية وأطلقت قنابل مضيئة في سماء القرية.

وبعد ذلك بوقت وجيز، أكّدت القناة أن الجيش الإسرائيلي "يستهدف بقذائف المدفعية أطراف قريتي جباتا الخشب وأوفانيا، ومحيط تل أحمر بريف القنيطرة".

وخلال اليومين الماضيين، اعتقل الجيش الإسرائيلي 4 شبان في ريف القنيطرة، أحدهم أثناء رعي الأغنام، والآخرين، خلال جمعهم الحطب.

وتأتي هذه الانتهاكات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات، وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية تنفيذ توغلات برية، ولا سيّما في ريفَي القنيطرة ودرعا، واعتقال العديد من الأهالي، وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك السارية بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ويؤكّد السوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.