الأمم المتحدة: 5 محاولات اغتيال استهدفت الرئيس السوري الشرع ووزيرين

كشف تقرير أممي إحباط خمس محاولات اغتيال عام 2025 استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع ووزيري الداخلية والخارجية، نُسبت إلى "سرايا أنصار السنة" المرتبطة بداعش. وأشار إلى أن الشرع الهدف الأساسي للتنظيم.

أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بإحباط 5 محاولات اغتيال، استهدفت الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزيري الداخلية أنس خطاب، والخارجية أسعد حسن شيباني، خلال العام الماضي 2025.

وذكر التقرير الذي أعدّه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن الرئيس السوري ووزيري الداخلية والخارجية، كانوا هدفا لـ5 محاولات اغتيال، خلال العام الماضي، إلا أنه تم إحباطها.

وقال التقرير إن الشرع "استُهدف" شمالي محافظة حلب وجنوبي محافظة درعا، مشيرا إلى أن هذه المحاولات نُفذت من قبل "سرايا أنصار السنة"، التي وصفها التقرير بأنها واجهة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار إلى أن الشرع يُعد "الهدف الأساسي" لتنظيم "داعش"، وأن هذه المحاولات تشكل دليلا على نية تقويض الحكومة السورية.

ولم يورد التقرير تواريخ أو تفاصيل أخرى بشأن محاولات الاغتيال، كما لم يصدر تعليق رسمي سوري بهذا الخصوص.