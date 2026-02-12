الحكومة السورية تسيطر على حقول النفط والغاز في الحسكة

أعلنت شركة النفط السورية بدء استخراج النفط من الحقول التي استعادها الجيش من "قسد"، ما وصفه مراقبون بأنّه من أهم التحولات الاقتصادية منذ عقود.

سيطرت الحكومة السورية، الخميس، على حقول النفط والغاز الطبيعي في مديرية الشدّادي بمحافظة الحسكة، بعد بسطها سيطرتها عليها.

تُعدّ هذه الخطوة بدايةً لما وصفه المسؤولون بانتعاش تدريجي لقطاع الطاقة المتضرر جراء الحرب. وتُعدّ هذه الحقول، التي ظلت خارج سيطرة دمشق لسنوات، من أهم موارد الطاقة في المنطقة.

وأفاد المسؤولون بأنّ الإنتاج النفطي الحالي يبلغ حوالي 100 ألف برميل يوميًّا، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 100% خلال عام، ليصل إلى 200 ألف برميل في اليوم، مع تقدم أعمال إعادة التأهيل.

وكانت آبار النفط في سورية قد تعرضت للتخريب، قبل أن تخضع لسيطرة الدولة خلال عملية عسكرية ضد قوات "قسد".

أعلنت شركة النفط السورية، في 25 كانون الثاني/ يناير، أنّ فرقها الفنية بدأت استخراج النفط من الحقول التي استعادها الجيش من تنظيم "قسد".

ومع استعادة الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز، يرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تُعدّ من أهم التحولات الاقتصادية منذ عقود.

وتمتلك سورية احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، فيما يبلغ إنتاجها الحالي حوالي 100 ألف برميل يوميًّا. كما تمتلك البلاد احتياطيات غاز تُقدّر بنحو 285 مليار متر مكعب، ويُقدّر إنتاجها الحالي بنحو 12.5 مليون متر مكعب.

وتؤكد هذه الاحتياطيات الإمكانات الهائلة لسورية في مجال الموارد، لا سيّما مع تحسّن الوضع الأمني ​​والاستقرار السياسي في المناطق الشرقية.

ولا تزال الحكومة السورية تواجه تحديات ضخمة، من بينها إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة المتضررة، وتأمين التعاون التقني من الخارج، وجذب الاستثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًّا.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، الثلاثاء، بدء انسحاب الجيش من محيط الحسكة، وانتشار قوى الأمن الداخلي تطبيقًا للاتفاق مع تنظيم "قسد"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات بالجيش.

وأشارت الهيئة إلى أنّ قوات الجيش بدأت بالانسحاب من محيط مدينة الحسكة، تطبيقًا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية و"قسد".

وبيّنت أنّ "قوى الأمن الداخلي انتشرت بالمناطق التي انسحب منها الجيش العربي السوري".

وأوضحت الهيئة أنّ "قسد تلتزم بتطبيق الاتفاق مع الجيش، وتقوم بخطوات إيجابية".

وأكدت "نقوم بالمراقبة والتقييم لتحديد الخطوة التالية".

وفي 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، مشيرة إلى أنّ الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي، ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلًا لاتفاق سابق وُقّع في 18 كانون الثاني/ يناير.

وكانت الحكومة السورية قد وقّعت، في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، اتفاقًا مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن مؤسسات الدولة، غير أنّ التنظيم واصل ارتكاب خروقات وصفتها الحكومة بأنّها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق الأخير عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاق آذار/ مارس 2025.

ويتضمّن الاتفاق احترام حقوق المكوّن الكردي، ضمن إطار المساواة الكاملة بين جميع مكونات الشعب السوري، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.