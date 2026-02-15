سورية تتسلم قاعدة الشدادي بعد انسحاب أميركي

وزارة الدفاع السورية تعلن تسلّم قاعدة الشدادي بريف الحسكة بعد تنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت الموقع، في سياق إعادة انتشار لقوات التحالف شمال شرقي البلاد.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، تسلّمها قاعدة الشدادي العسكرية في شمال شرق البلاد، بعد تنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت الموقع خلال الأيام الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الدفاع قولها إن "قوات الجيش العربي السوري تسلّمت قاعدة الشدادي العسكرية في ريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأميركي".

وكانت القاعدة تضم قوات أميركية ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وكانت تقع في نطاق مناطق نفوذ القوات الكردية في محافظة الحسكة.

وتقع القاعدة على أطراف بلدة الشدادي، التي كانت تضم سجنًا احتجزت فيه القوات الكردية عناصر من التنظيم، قبل أن تتقدم القوات الحكومية إلى المنطقة الشهر الماضي.

وجاء إعلان وزارة الدفاع بعد تأكيد الولايات المتحدة، الخميس، انسحابها من قاعدة التنف الواقعة عند الحدود السورية مع العراق والأردن، والتي شكّلت قاعدة رئيسية للقوات الأميركية لسنوات.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في اليوم ذاته تسلّمها قاعدة التنف.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، الخميس، إن القوات الأميركية لا تزال مستعدة للرد على تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أعلنت واشنطن، السبت، قصف 30 هدفًا تابعًا للتنظيم خلال الشهر الحالي، شملت مخازن أسلحة وبنى تحتية.

ولا تزال قوات من التحالف الدولي منتشرة في شمال شرق سورية، وهي مناطق كانت تخضع لسيطرة القوات الكردية.

غير أن القوات الكردية فقدت مناطق سيطرتها في كانون الثاني/ يناير الماضي، عقب تصعيد عسكري مع القوات الحكومية التي تقدمت إلى مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها.

وأفضى التصعيد إلى اتفاق بين الطرفين نصّ على دمج متدرج للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويتزامن الانسحاب الأميركي من قواعد عسكرية مع إعلان واشنطن، الجمعة، إنجاز عملية نقل أكثر من 5700 سجين من داعش، كانوا محتجزين لدى القوات الكردية، إلى العراق.

وقالت واشنطن إن هدف العملية هو "ضمان بقاء معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية داخل مراكز احتجاز".