سورية: اعتقال شابين وتوغلات إسرائيلية متواصلة في ريف القنيطرة

اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من ريف القنيطرة الجنوبي في سورية، بالتزامن مع توغلات ومداهمات في قرى المشيرفة والأصبع وتحليق طيران استطلاع، في إطار سلسلة انتهاكات شملت القنيطرة ودرعا.

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين شابين من ريف القنيطرة الجنوبي في سورية، هما حمزة حسن الكومة (19 عاما) وعلي حسن الكومة (18 عاما) من بلدة غدير البستان، بالتزامن مع توغّل القوات الإسرائيلية في قرى المشيرفة والأصبع ونشر قوة عسكرية في الحي الغربي للأصبع، وتحليق طيران استطلاع في أجواء المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي إطار استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأحد ثلاثة شبان من قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيهم للمواشي، بعد مطاردتهم وإطلاق النار عليهم لإجبارهم على التوقف، قبل اقتيادهم إلى نقطة التل الأحمر الغربي.

وفي صباح اليوم الإثنين، رصد مركز "سجل" السوري احتجاز شابين شقيقين من بلدة غدير البستان عقب مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية فجرًا، بالتزامن مع توغّل القوات في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط وتحليق طيران استطلاع في المنطقة، إضافة إلى توغل آخر في قرية الأصبع جنوب المحافظة حيث نشرت القوات قوة عسكرية في الحي الغربي للقرية.

ووفق مركز "سجل" السوري، سجلت محافظتا القنيطرة ودرعا ما لا يقل عن 29 انتهاكا خلال الفترة من 8 حتى 14 شباط/فبراير 2026، شملت عمليات احتجاز، إقامة نقاط تفتيش، مداهمات، توغلات، عمليات قصف وتحليق طيران، مع النصيب الأكبر لمحافظة القنيطرة.

وبين المركز أن الانتهاكات توزعت بين 8 عمليات احتجاز، و7 عمليات إقامة نقاط تفتيش، و4 مداهمات، وعمليتي قصف، وعمليتي تحليق طيران، و3 توغلات، إضافة إلى 3 انتهاكات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القنيطرة سجلت النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات بواقع 25 انتهاكًا، شملت 6 عمليات احتجاز، و7 نقاط تفتيش، ومداهمتين، وعمليتي قصف، وعمليتي تحليق طيران، و3 توغلات، إلى جانب 3 انتهاكات أخرى.

وتشهد مناطق الجنوب السوري توترا متواصلا وسط اتهامات سورية لإسرائيل بخرق اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء التوغلات والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من أراضيها.

وأكدت سورية على مطالبتها بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، معتبرة أن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولا تُسفر عن أي أثر قانوني وفق القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.