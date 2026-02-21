"داعش" يحث عناصره على قتال الحكومة السورية

انتشرت رسالة صوتية على الإنترنت للناطق باسم التنظيم، المدعو "أبي حذيفة الأنصاري"، حث فيها عناصر التنظيم الإرهابي على قتال الحكومة السورية، ووصف الحكومة والجيش السوريين بـأنهم "كفرة ومرتدون".

حثّ تنظيم "داعش" الإرهابي عناصره على قتال الحكومة السورية الجديدة، وذلك في رسالة صوتية للناطق باسم التنظيم، بُثّت السبت عبر الانترنت، هي الأولى له منذ عامين.

وقال الناطق باسم التنظيم، أبو حذيفة الأنصاري، "إن النظام السوري الجديد بحكومته العلمانية وجيشه القومي كفرة مرتدون، ليس أوجب بعد الإيمان من قتالهم لتخليص الشام من براثنهم...على أجناد الشام السعي الحثيث لقتالهم".

وانضمّت سورية في 2025 إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، بقيادة واشنطن.

وبعد سيطرته على مناطق شاسعة في سورية والعراق عام 2014، تعرّض التنظيم لانتكاسات متتالية حتى هزيمته عام 2019 في سورية. لكن عناصره الذين انكفأوا إلى البادية السورية المترامية الأطراف، يواصلون تنفيذ هجمات دامية بين الحين والآخر.

وتعلن الولايات المتحدة مرارا عن ضربات استهدفت مواقع للتنظيم في سورية، فيما تنفّذ السلطات السورية بين الحين والآخر عمليات أمنية ضد خلايا تابعة للتنظيم.

ونقلت واشنطن، في شباط/ فبراير الجاري، أكثر من 5700 من السجناء المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم الإرهابي من سورية إلى العراق.

وفي الوقت نفسه، أُفرغ مخيم الهول الذي كان يضمّ عائلات عناصر في "داعش" تقريبا من قاطنيه، نقلت السلطات أغلبهم إلى مخيّم آخر في حلب.