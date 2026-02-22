داعش يعلن مسؤوليته عن مقتل جنديين سوريين في ريف الرقة

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن مقتل جنديين من الجيش السوري في ريف الرقة، ودعا مقاتليه لتصعيد الهجمات ضد الدولة السورية، مؤكدا دخوله “مرحلة جديدة من الصراع”. كما توعد القيادة السورية الجديدة، وادعى استمرار نشاطه وهجماته في عدة مناطق حول العالم

قتل جنديان من الجيش السوري في هجوم شنه تنظيم "داعش"، السبت، في ريف محافظة الرقة شمال البلاد، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان إن جنديا في الجيش السوري ومدنيا قتلا، السبت، على يد "مهاجمين مجهولين".

وذكر مصدر عسكري لرويترز أن الجندي ينتمي إلى الفرقة 42 في الجيش.

وتبنى تنظيم "داعش" في تسجيل صوتي جديد مقتل عنصرين من قوات الأمن السوري في قرية الواسطة شمال شرقي سورية.

وبث تنظيم داعش تسجيلا صوتيا للمتحدث باسمه عبر “مؤسسة الفرقان الإعلامية”، دعا فيه مقاتليه إلى تكثيف الهجمات ضد الدولة السورية، معتبرا أن التطورات الأخيرة في سورية تمثل مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة.

وأشار المتحدث إلى ما وصفه بـ”تراجع النفوذ الإيراني وتعيين قيادة موالية للغرب وتركيا”، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرا أن ذلك يؤكد صحة مسار التنظيم القتالي ضد الجهات التي وصفها بالموالية للغرب.

وأعلن التنظيم دخول “مرحلة جدية من الصراع”، مهددا بأن مستقبل القيادة السورية الجديدة لن يكون أفضل من مستقبل قيادات سابقة، ومعتبرا الحكومة السورية الحالية “مرتدة”، داعياً عناصره إلى قتالها ومحذراً جماعات أخرى.

كما وجه رسالة إلى أسرى التنظيم لدى قوات سورية الديمقراطية الذين نقلوا إلى العراق، مشيرا إلى أن التنظيم لا يزال منتشرا عالميا ويشن هجمات في مناطق متعددة، لا سيما في إفريقيا، التي وصفها بأنها ساحة مواجهة تعرقل جهود التحالف الدولي.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التهديدات الأمنية من خلايا التنظيم النشطة في مناطق سورية عدة، وتحذيرات من احتمال تنفيذ هجمات جديدة خلال الفترة المقبلة.