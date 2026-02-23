أميركا تسحب قواتها من قاعدة قسرك بسورية إلى كردستان العراق

تسلم الجيش السوري قاعدة الشدادي العسكرية في ريف الحسكة شمال شرق البلاد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتنسيق مسبق معها. وكانت القاعدة تقع ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية وتضم قوات أميركية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

بدأت القوات الأميركية، صباح الإثنين، بسحب قواتها العسكرية من سورية إلى كردستان العراق، في خطوة بدأت من قاعدة قسرك، أكبر قاعدة أميركية في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه العملية ضمن خطة إعادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة، وسط مراقبة دقيقة من الأطراف المحلية والدولية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية، تسلم الجيش العربي السوري قاعدة الشدادي العسكرية في شمال شرق البلاد، بعد تنسيق مع القوات الأميركية التي أخلت الموقع خلال الأيام الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزارة أن القاعدة انتقلت إلى سيطرة الجيش السوري في ريف الحسكة بعد التنسيق مع الجانب الأميركي.

وكانت قاعدة الشدادي تضم قوات أميركية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، وتقع في مناطق نفوذ القوات الكردية بمحافظة الحسكة. وتقع القاعدة على أطراف بلدة الشدادي، التي احتوت سابقا سجنا كان يخضع لإدارة القوات الكردية لاحتجاز عناصر التنظيم، قبل تقدم القوات الحكومية إلى المنطقة الشهر الماضي.