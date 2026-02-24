وساطة أميركية بين الهجري ودمشق لتبادل محتجزين منذ أحداث السويداء

واشنطن تتوسط في مفاوضات بين الشيخ حكمت الهجري والحكومة السورية في دمشق لتبادل محتجزين على خلفية أحداث العنف الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في تموز/ يوليو الماضي.

تقود الولايات المتحدة وساطة بين مرجعية دينية درزية في السويداء والحكومة السورية، في مسعى للتوصل إلى اتفاق لتبادل محتجزين منذ أحداث العنف الدامية التي شهدتها المحافظة في جنوب سورية.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، مساء الثلاثاء، نقلًا عن مصدر مطّلع على المفاوضات، فإن الوساطة تتركز على ملف واحد يتعلق بالموقوفين والأسرى.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "ثمة مفاوضات حاليا بوساطة أميركية بين الشيخ حكمت الهجري وحكومة دمشق على ملف وحيد هو ملف الموقوفين والأسرى".

وأوضح أن الهدف من الوساطة هو "لإطلاق السلطات سراح 61 مدنيا من السويداء محتجزين في سجن عدرا (قرب دمشق) منذ أحداث تموز/ يوليو، مقابل إفراج الحرس الوطني (العامل تحت إمرة الهجري) عن ثلاثين عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية".

وشهدت محافظة السويداء، بدءًا من 13 تموز/ يوليو، ولمدة أسبوع، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول الى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر.

وأسفرت أعمال العنف، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألفي شخص.

ومن بين القتلى، وفقا للمرصد، 789 مدنيًا من أبناء الطائفة الدرزية. وأفادت شهادات ناجين ومنظمات حقوقية بوقوع انتهاكات وعمليات إعدام ميدانية خلال الأحداث.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بدءًا من 20 تموز/ يوليو الماضي، إلا أن الوضع بقي متوترًا، فيما ظل الوصول إلى السويداء صعبًا.

ولا يزال عشرات الآلاف من سكان السويداء نازحين. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، دخلت عدة قوافل مساعدات إلى المحافظة.

وفي آب/ أغسطس الماصي، اندمجت فصائل محلية الصغيرة في تشكيل مجموعة سُمّيت "الحرس الوطني"، تحت مظلة الهجري الذي يُعد من أبرز المرجعيات الدينية الدرزية في السويداء.

ومنذ ذلك الحين، دعا الهجري إلى إقامة إقليم منفصل بذريعة "حماية أبناء الطائفة الدرزية"، كما جرى تشكيل سلطات أمر واقع تتبع لها قوات تنتشر في مدينة السويداء وبلدات محيطة بها.

وتبقى هذه المناطق خارج سيطرة القوات الحكومية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل ضد دمشق بذريعة "حماية المواطنين الدروز".

وخلال أحداث العنف، شنّت إسرائيل ضربات قرب القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان العامة في دمشق.