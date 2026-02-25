دمشق وواشنطن تبحثان مكافحة "داعش" وإعادة فتح السفارة

وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الأميركي في دمشق لبحث ملفات استراتيجية تشمل مكافحة "داعش"، اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، وترتيبات إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن.

بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في دمشق، حزمة ملفات وُصفت بأنها "استراتيجية"، شملت التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" وترتيبات إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، إلى جانب ملف اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.

وجاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، أوضح أن اللقاء تناول قضايا تؤسس "لمرحلة جديدة من التعاون" بين الجانبين، مع تأكيدهما الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها.

وبحسب البيان، ناقش الطرفان ما أُنجز من خطوات عملية في ملف اندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، في أعقاب اتفاق وُقع في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي نصّ على وقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم في هيكل الدولة.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق أعقب عملية عسكرية للجيش السوري في مناطق شرقي وشمال شرقي البلاد، استعاد خلالها مساحات واسعة، بعد ما وصفته دمشق بخروقات "خطيرة" من جانب "قسد".

الشيباني وباراك (الخارجية السورية)

كما تطرقت المباحثات إلى ملف تدمير الأسلحة الكيميائية، حيث جرى بحث إطلاق أعمال لجنة دولية بقيادة سورية، لضمان الشفافية في هذا الملف "تحت إشراف وطني كامل"، بحسب البيان.

وتناول اللقاء أيضًا دعم جهود مكافحة "داعش"، مع تأكيد دور سورية كشريك في تعزيز الأمن الإقليمي. وكانت دمشق قد انضمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى التحالف الدولي ضد التنظيم، الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، بعد أن لم تكن الحكومة السورية طرفًا فيه خلال السنوات السابقة.

من جانبه، أشار المبعوث الأميركي، خلال الاجتماع، إلى اهتمام شركات أميركية كبرى بالمشاركة في مشاريع اقتصادية في سورية، ولا سيما في قطاعي النفط والطاقة، وفتح مجالات استثمار أمام الخبرات الدولية.

واختُتم اللقاء ببحث الترتيبات اللوجستية والسياسية لإعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، "بما يضمن صون مصالح الشعبين وتعزيز القنوات الرسمية بين البلدين"، وفق بيان الخارجية.

ويأتي ذلك في سياق خطوات متبادلة بين الجانبين، كان من أبرزها قيام الشيباني في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي برفع علم بلاده على مبنى السفارة السورية في واشنطن، في زيارة وصفتها دمشق آنذاك بـ"التاريخية"، كونها الأولى لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ نحو 25 عامًا.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما كانت قد أعلنت في آذار/ مارس 2012 إغلاق السفارة السورية في واشنطن وقنصليات البلاد، واعتبار السفير والقائم بالأعمال شخصين غير مرغوب فيهما، في إطار سياسة الضغط على الحكومة السورية آنذاك.