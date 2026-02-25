سورية: توغل إسرائيلي بريف القنيطرة واعتقال راعي أغنام

توغلت قوة إسرائيلية، الأربعاء، في ريف القنيطرة جنوبي سورية، واعتقلت راعي أغنام، واستولت على مواشيه، في انتهاك مستمر لاتفاق فض الاشتباك، وسط مطالب سورية بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من المنطقة.

توغلت قوة إسرائيلية، الأربعاء، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، واعتقلت راعي أغنام، واستولت على عدد من مواشيه.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية في "مزرعة أبو مذراة" بالريف الجنوبي للقنيطرة.

وذكرت أن عناصر القوة الإسرائيلية انتشروا داخل المزرعة، قبل أن ينسحبوا من المنطقة لاحقًا.

فيما قالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية أن قوات إسرائيلية اعتقلت راعي أغنام في قرية بريقة بريف القنيطرة، واستولت على عدد من مواشيه.

ولم تقدم القناة مزيدا من التفاصيل حول هوية الراعي، أو الوجهة التي نُقل إليها.

ويأتي ذلك بعد توغل مشابه، الإثنين الماضي، عندما اقتحمت قوة إسرائيلية تضم 4 سيارات عسكرية بلدة "جباتا الخشب" في ريف القنيطرة الشمالي، وفقًا لسانا.

وتنتهك تل أبيب باستمرار اتفاق "فض الاشتباك" الموقع عام 1974، عبر التوغل في أراضي الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات دهم واعتقال وتجريف للأراضي.

وتطالب الحكومة السورية بانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل، عادّة أن جميع الإجراءات التي تتخذها تل أبيب في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي".