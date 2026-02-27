المبعوث الأميركي لسورية: عملية التبادل بالسويداء خطوة نحو الاستقرار

المبعوث الأميركي إلى سورية يعدّ أن تبادل المحتجزين في السويداء يمثل تقدما نحو التهدئة، مشيرا إلى دعم واشنطن للعملية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وشملت الإفراج عن 61 موقوفا و25 شخصا، مع تعهد حكومي بتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.

عدّ المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توماس باراك، اليوم الجمعة، عملية تبادل الموقوفين والمحتجزين التي جرت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، "خطوة مهمة في طريق تعزيز الاستقرار".

وقال باراك في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة ساهمت في تيسير عملية التبادل التي جرت الخميس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع: "عائلات التأمت من جديد. خطوة بعيدا عن الانتقام، وخطوة نحو الاستقرار".

والخميس، جرت أول عملية تبادل محتجزين بين قوات الأمن السورية وعصابات خارجة عن القانون، حيث أطلقت الدولة السورية سراح 61 موقوفا من أبناء السويداء، فيما أفرجت العصابات عن 25 شخصا، وفق ما أوردته قناة "الإخبارية".

وأطلقت قوات الأمن السورية، الخميس، عملية لتأمين عودة المحتجزين، حيث جرت عملية التبادل بوساطة الصليب الأحمر وبحضور ممثلين عن محافظة السويداء ومسؤولين في وزارة الداخلية، حسب المصدر ذاته.

وعقب عملية التبادل، أعلن متحدث وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لمعالجة الأوضاع بمحافظة السويداء، وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات لتعزيز الاستقرار.

وتشهد السويداء وقفا لإطلاق النار منذ تموز/ يوليو 2025، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلّفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري أحد مشايخ العقل في المحافظة، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، رغم التزام الحكومة بالاتفاق وتسهيلها عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سورية، بينما تصرّ بعض المجموعات على بثّ الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وشددت على عزمها بسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد.