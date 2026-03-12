إسرائيل تختطف 4 سوريين من ريف القنيطرة بينهم طفل

في حادثة متكررة، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية اختطاف 4 مواطنين سوريين خلال رعيهم الأغنام، بينهم طفل، رغم وجود اتفاقات رسمية بين دمشق وتل أبيب بشأن خفض التصعيد والتنسيق الأمني.

اختطف الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 رعاة أغنام في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، بينهم طفل، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 3 أيام.

وقالت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، إنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 أشخاص بينهم طفل، من أهالي قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك في أثناء رعيهم الأغنام"، دون تحديد هوياتهم.

وأضافت الوكالة أنّ القوة الإسرائيلية "اقتادت المعتقلين الأربعة إلى داخل الجولان المحتل، دون ورود معلومات إضافية عن مصيرهم".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية على الحادثة، كما لم توضح إسرائيل دوافع اعتقال الأطفال الذي يعد خرقا للقوانين الدولية والإنسانية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي طفلين، الثلاثاء، في أثناء رعيهما الأغنام في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي، وفق "سانا".

وتتكرر الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سورية بوتيرة يومية، رغم تأكيد دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وتشمل هذه الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا، لا سيما في ريفَي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير محاصيل زراعية.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ويقول سوريون إنّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.