14/03/2026 - 14:47

سورية: الجيش يتسلّم قاعدة رميلان في الحسكة

تكتسب القاعدة أهمية استراتيجية بسبب وقوعها في أبرز مناطق إنتاج النفط في سورية، فضلاً عن قربها من حقلي رميلان والسويدية.

سورية: الجيش يتسلّم قاعدة رميلان في الحسكة

(قاعدة رميلان/ أرشيف عام 2020/ Gettyimages)

أعلنت وزارة الدفاع السورية، السبت، أن الجيش تسلم قاعدة رميلان بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، قولها إن "قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة رميلان بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها".

وتكتسب القاعدة أهمية استراتيجية، بسبب وقوعها في أبرز مناطق إنتاج النفط في سورية، فضلاً عن قربها من حقلي رميلان والسويدية اللذين يشكلان جزءًا رئيسيًا من منظومة الإنتاج النفطي في البلاد، وفق وسائل إعلام سورية.

يشار إلى أن سورية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انضمت إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة بالعام 2014، حيث نفّذ منذ ذلك الحين عمليات عسكرية ضد التنظيم في سورية والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن الحكومة السورية لم تكن طرفًا فيه.

