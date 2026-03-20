الداخلية السورية: إحباط تهريب أسلحة في السويداء ومقتل عناصر مسلحة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أسلحة وذخائر في مدينة السويداء جنوبي سورية، كانت مخصصة لتنفيذ "أعمال عدوانية"، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر مجموعة مسلحة خلال اشتباكات اندلعت مع قوى الأمن أثناء العملية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "وحداتنا المختصة أحبطت عبر عملية أمنية دقيقة، محاولة تهريب أسلحة وذخائر كانت معدة لتنفيذ أعمال عدوانية من قبل مجموعات خارجة عن القانون على طريق (بصرى الشام–بكا)".

وأشارت إلى أن العملية نُفذت بعد رصد تسلل أفراد من هذه المجموعات قرب نقاط الأمن الداخلي، تزامن مع تحركات "مشبوهة" لآليات وُصفت بأنها معادية، "ضمن مخطط يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية رفعت جاهزيتها فورًا وانتشرت في مواقع مناسبة لمحاصرة المجموعة، قبل أن يبادر أفرادها بإطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة بين الطرفين.

وأسفرت المواجهات، بحسب الوزارة، عن مقتل عنصرين من المجموعة وإصابة آخرين، إلى جانب إلقاء القبض على عنصرين، فيما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحوزتهم.

وقالت الوزارة إن هذه العملية تأتي ضمن جهود قوة الأمن الداخلي في محافظة السويداء لملاحقة ما وصفتها بـ"العصابات الخارجة عن القانون"، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء وقفًا لإطلاق النار منذ تموز/ يوليو 2025، عقب مواجهات مسلحة بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى.

وبحسب المعطيات، فقد شهد الاتفاق خروقات متكررة من قبل مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل في المحافظة، والتي استهدفت نقاطًا عسكرية "رغم التزام الحكومة بالاتفاق، بما في ذلك تسهيل عمليات الإجلاء وإدخال المساعدات الإنسانية".

وفي سياق أوسع، تسعى الحكومة السورية، منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى فرض سيطرتها الأمنية في مختلف المناطق، في وقت تؤكد فيه أن استمرار حمل السلاح خارج إطار الدولة ومحاولات بث الفوضى "لن يُسمح بها"، مع التشديد على عزمها بسط السيطرة على كامل أراضي البلاد.

