سورية: توغّل وانتشار عسكريّ إسرائيليّ بريف القنيطرة

توغلت قوة إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بالقنيطرة، ونفذت تفتيش منازل وانتشارا عسكريا، ضمن انتهاكات متكررة، ما يعرقل الاستقرار وجهود تعافي سورية اقتصاديا.

من توغل سابق لدبابات الاحتلال في القنيطرة (Getty Images)

توغّلت قوة إسرائيلية، اليوم الإثنين، في قرية الصمدانية الشرقية بريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، ونفّذت انتشارا عسكريا وتفتيشا لمنازل.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وسط انتشار عسكري وتفتيش للمنازل".

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية توغلات برية وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتقال سكّان وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية.

وتؤكّد السلطات السورية إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يحدّ من قدرتها على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.