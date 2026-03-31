الشرع يبحث في بريطانيا تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

زار الرئيس السوري بريطانيا لأول مرة منذ توليه السلطة، واجتمع الوفد السوري بنظيره البريطاني في لندن لبحث سبل التعاون بين البلدين، وأكد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في مجالات التنمية والاستثمار.

الشرع وستارمر في لندن، اليوم الثلاثاء (Getty Images)

بحث الرئيس السوري، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية، في تدوينتَين على حسابها بمنصة "إكس"، بأنّ الشرع التقى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، ووزير الاقتصاد، نضال الشعار.

وقالت الرئاسة السورية؛ "بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأكدا على "أهمية تطوير التعاون في مجالات التنمية والاستثمار"، كما تطرقا إلى "مستجدات القضايا الإقليمية والدولية"، وفق الرئاسة السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، قد نشرت في وقت سابق اليوم، مشاهد مصوّرة لوصول موكب الشرع إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، في "داونينغ ستريت" بلندن.

وبدأ الشرع، فجر الثلاثاء، زيارة رسمية إلى بريطانيا تعد الأولى له منذ توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير 2025، يبحث خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

واستؤنفت العلاقات السورية البريطانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، حين استقبل الشرع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بدمشق في 5 تموز/ يوليو 2025.

فيما أعادت سورية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، افتتاح سفارتها في لندن بعد إغلاق دام 13 عامًا، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وزير الخارجية، أسعد الشيباني، إلى بريطانيا.

وتعد لندن المحطة الثانية والأخيرة في جولة أوروبية بدأها الشرع الأحد بزيارة إلى برلين، حيث التقى كبار المسؤولين الألمان، أمس الإثنين، وبحث معهم سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتسعى الحكومة السورية إلى تحسين الواقع الاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات دولية، وجذب المستثمرين، والانفتاح على المجتمع الدولي، بعد الحرب المدمرة التي شهدتها البلاد طيلة 14 عامًا بين عامَي 2011-2024.