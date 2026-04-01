الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق مرتبطة بحزب الله عند الحدود مع لبنان

عثر الجيش السوري على شبكة أنفاق مرتبطة حزب الله عند الحدود مع لبنان، وقال مسؤول إنها "كانت تستخدم لتهريب المخدرات والسلاح". وتحدث مصور صحافي عن 5 أنفاق على الأقل تمتد بين البلدين.

عناصر من الجيش السوري في أحد الأنفاق (Gettyimages)

في منطقة وعرة قرب الحدود السورية اللبنانية، تُقيم جرافات تابعة للجيش السوري سواتر ترابية تتمركز خلفها مدرعات، فيما يمشّط جنود أنفاقا قالوا إن حزب الله استخدمها خلال سنوات النزاع السوري، في إطار تعزيزات عسكرية في خضم الحرب الإسرائيلية – الأميركية الدائرة على إيران والتي امتدت إلى الشرق الأوسط.

وتسعى دمشق إلى النأي بنفسها عن الحرب التي امتدت إلى لبنان المجاور حيث يخوض حزب الله حربا مع إسرائيل.

في ريف القصير في غرب سورية، اطّلع مصوّر صحافي سمحت له وزارة الدفاع بتوثيق انتشار الجيش على الحدود للمرة الأولى منذ إرسال التعزيزات قبل نحو شهر، على أنفاق عدة عابرة للحدود اكتشفها الجيش مؤخرا.

وقال مسؤول النقاط الحدودية السورية-اللبنانية محمد حمود، إن الجيش اكتشف "من خلال تمشيط المناطق الحدودية (...) شبكة أنفاق تصل بين البلدين كانت تُستخدم لتهريب السلاح والمخدرات".

وأكد قيادي ميداني في الجيش السوري، أن حزب الله استخدم هذه الأنفاق.

وتحدث المصور الصحافي عن خمسة أنفاق على الأقل تمتدّ بين الجانبين، من بينها نفق يبدأ من قبو منزل عبر درجات إسمنتية تقود إلى ممرات ضيقة ومظلمة كانت تُستخدم للعبور.

وفي مناطق جبلية وعرة، جُهّزت أنفاق أخرى بالكهرباء وأنظمة تهوئة.

وفي أحد المنازل المؤدية إلى مداخل الأنفاق، لا تزال صور للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2024 والقائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2020، معلّقة على الجدران.

وشكّلت منطقة القصير في ريف حمص موقعا إستراتيجيا لكونها عقدة وصل بين حمص والحدود اللبنانية وخطوط الإمداد عبر البقاع في شرق لبنان، وتحوّلت إلى نقطة ارتكاز رئيسية لحزب الله على مدى سنوات بعد تدخّله العسكري اعتبارا من العام 2013.

في 28 آذار/ مارس، أعلنت السلطات السورية العثور على نفق قرب قرية غرب حمص يربط الأراضي السورية بلبنان، مشيرة إلى أن "ميليشيات لبنانية" كانت تستخدمه للتهريب قبل أن يغلقه الجيش.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024 على يد فصائل المعارضة بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع، انقطعت خطوط إمداد الحزب عبر سورية، فيما تقول السلطات السورية الجديدة إنها تعمل بالتنسيق مع الجانب اللبناني لمكافحة التهريب وضبط المعابر.

لا نية لعمل عسكري

وسبق لإسرائيل أن أعلنت مرارا قصف معابر حدودية بين البلدين بهدف قطع طرق الإمداد إلى حزب الله.

وأفاد المصور الصحافي بتضرر مواقع من ضربات إسرائيلية سابقة، بينها مبان مدمّرة قرب أحد الأنفاق، بينما كان جنود سوريون ينفّذون دوريات راجلة في المكان.

وأعلنت السلطات السورية في 4 آذار/ مارس تعزيز انتشار الجيش على الحدود مع لبنان، مع إرسال "مدرعات وجنود وقاذفات صواريخ وكتائب استطلاع لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب"، بهدف "حماية وضبط الحدود" مع تصاعد الحرب الإقليمية.

وقال حمود إن مهمة القوات المنتشرة تقتصر على "ضبط أمن الحدود".

وبحسب مصدر دبلوماسي، فقد "مورست ضغوط على حكومة دمشق من أجل التدخل في لبنان بهدف إنهاء تهديد حزب الله في المنطقة، لكنها رفضت" التدخّل.

وأكّد مصدر عسكري سوري الأربعاء "عدم نية الجيش السوري القيام بأي عمل عسكري، ومهمته تقتصر حاليا على ضبط الحدود فقط".

وأوضح أن التعزيزات تشمل مدفعية ومدرعات وآليات مزوّدة برشاشات وقوات مشاة، واصفا الانتشار بأنه "ضمن النطاق الطبيعي".

ورغم عدم انخراط سورية في الحرب المندلعة، إلا أن البلاد شهدت توترات محدودة مرتبطة بها.

وفي 10 آذار/ مارس، ندّدت دمشق بإطلاق حزب الله قذائف مدفعية من الأراضي اللبنانية على مواقع للجيش السوري قرب سرغايا غرب دمشق، فيما شدّد الرئيسان السوري أحمد الشرع واللبناني جوزيف عون، في اتصال هاتفي في اليوم نفسه، على ضرورة "ضبط الحدود" ومنع "أي تفلّت أمني".

وجدّد الشرع التأكيد في لقاء مع معهد "تشاتام هاوس" في لندن الثلاثاء، أن بلاده تريد البقاء بمنأى عن النزاع.

وقال "ما لم تتعرض سورية إلى استهدافات مباشرة من أي جهة، فهي ستبقى خارج هذا الصراع. يكفي سورية 14 سنة من الحرب دفعنا خلالها فاتورة كبيرة جدا. نحن لسنا مستعدين أن نخوض تجربة جديدة".