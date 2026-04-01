سورية: استهداف إسرائيليّ لطواقم إعلاميّة في القنيطرة

استهدف الجيش الإسرائيلي طواقم إعلامية في القنيطرة خلال تغطية سقوط مسيّرة إيرانية، بإطلاق قذائف قربهم ما أدى لاختناقات، بظلّ هجوم واشنطن وتل أبيب على إيران، وتكرار انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية.

استهدف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، طواقم إعلامية، أثناء محاولتها تغطية حادثة سقوط طائرة مسيّرة إيرانية في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن طاقمها، إلى جانب إعلاميين من وسائل إعلامية مختلفة، تعرضوا "لاستهداف مباشر بنحو 5 قذائف (لم يُحدد نوعها بدقة) سقطت على بعد أمتار قليلة منهم أثناء أداء مهامهم".

وأشارت القناة إلى وقوع حالات اختناق في صفوف الإعلاميين، وهو ما وثقته مقاطع مصورة أظهرت لحظة سقوط القذائف وتصاعد الدخان الكثيف الذي أحاط بالطواقم، ما أدى إلى تعثر وسقوط بعضهم أرضا.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بدول عربية.

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سورية، رغم إعلان دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وتشمل الانتهاكات الإسرائيلية توغلات برية وقصفا مدفعيا، لاسيما في ريفي القنيطرة ودرعا، واعتقال سكّان وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تشكيل آلية اتصال بين سورية وإسرائيل، بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري، والانخراط الدبلوماسي، والفرص التجارية.

وتؤكّد السلطات السورية أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، يحدّ من قدرتها على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.