سورية: استشهاد شاب بنيران دبابة إسرائيلية في ريف القنيطرة

استهدفت دبابة إسرائيلية سوريين في ريف القنيطرة جنوبي سورية، ما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر، في وقت تواصل توغلها وتعيق تحرك السوريين في الجنوب.

استشهد شاب سوري جراء استهداف من دبابة إسرائيلية غربي مزرعة الزعرورة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء الجمعة.

وتحدثت تقارير سورية عن إصابة شاب آخر بجروح في نفس المنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء، الجمعة، عددا من الطرق في ريف القنيطرة الجنوبي عبر رفع سواتر ترابية بواسطة الجرافات.

وأفيد بأن قوات الاحتلال أقدمت على إغلاق الطرق المؤدية إلى النقاط العسكرية الجديدة التي أنشأتها في المنطقة، وشملت الإغلاقات الطرق بين قرية الأصبح وبلدة كودنة، وبين قرية القحطانية وقرية رسم الشولي، والطريق الزراعي الذي يربط قرية رويحينة بقرية العدنانية، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين قرية صيدا الحانوت ووادي طعيم.

وأدت هذه الإجراءات إلى تقييد حركة السكان والمزارعين، وعاقت أعمالهم في المنطقة.

وكانت 7 آليات لقوات الاحتلال إسرائيلي قد توغلت في وقت سابق الجمعة في قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزا مؤقتا غربها على الطريق المؤدي إلى وادي طعيم، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سورية باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.