سورية: احتجاجات حاشدة في جمعة غضب شعبي نصرة للفلسطينيين ورفضا لقانون إعدام الأسرى

متظاهرون بعد خروجهم من الجامع الأموي في دمشق (Gettyimages)

تظاهر آلاف السوريين، الجمعة، نصرة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورفضا لقانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست قبل أيام بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي ذلك مع تواصل الفعاليات الشعبية التي شهدتها عدة مدن ومحافظات سورية، والتي كانت قد انطلقت خلال الأيام الأخيرة، وشملت وقفات احتجاجية ومظاهرات حاشدة.

وكانت مظاهرات واحتجاجات الجمعة أكثر زخما من سابقاتها لنصرة الفلسطينيين. وخرج المتظاهرون من المساجد بعد صلاة الجمعة، في وقفات اتسمت بكثافة عددية ظاهرة وانتشار أفقي واسع، شمل العاصمة دمشق وغالبية المحافظات السورية، وفي بعض المحافظات خرجت وقفات احتجاجية في الأرياف أيضا.

وتميزت الوقفة التي جرت أمام الجامع الأموي في دمشق بعدد كبير من المشاركين قدر بآلاف، إذ اختار منظموها شعار "جمعة الأسرى والمسرى".

ورفعت خلال الاحتجاجات الأعلام الفلسطينية مع هتافات غاضبة تشجب الممارسات الإسرائيلية، وأخرى مناصرة للشعب الفلسطيني. وفي بعض المناطق تطور الحراك إلى مسيرات بالدراجات النارية والسيارات.

وذكر الناشط محمد الحجازي، أن هذه التحركات تأتي تعبيرا عن موقف شعبي راسخ في دعم القضية الفلسطينية، ورفضا للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

ووفقا لمتابعين وخبراء في الشأن الدولي، يتعدى الحراك الجمعة المضمار السوري في دلالاته، حيث يعبر عن حالة غضب شعبي ورفض للسياسات الإسرائيلية.

ويجزم أستاذ في العلاقات الدولية بأن الممارسات الإسرائيلية أصبحت مرفوضة، وأن هناك شعورا دينيا وقوميا متزايدا يدفع نحو دعم القضية الفلسطينية. ويُعتقد أن هذا الحراك قد يتطور ولا يمكن السيطرة عليه بسهولة، بسبب تصاعد مشاعر الغضب والاحتقان في الشارع العربي.