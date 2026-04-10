زيلينسكي وفيدان في دمشق: هندسة الأمن الإقليمي بين العسكرة والغذاء والممرات الإستراتيجية

جاءت زيارة فولوديمير زيلينسكي إلى دمشق في 5 نيسان/أبريل 2026، ولقاؤه الرئيس السوري أحمد الشرع، في لحظة إقليمية مكثّفة؛ حيث أعلنت كييف ودمشق توسيع التعاون الأمني، لتشمل المحادثات مجالات الأمن والدفاع والطاقة والبنية التحتية، مع حضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لقاءات ثلاثية خلال اليوم ذاته. اكتسبت الزيارة وزنًا استثنائيًا لأنها أول زيارة لرئيس أوكراني إلى سورية منذ استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سقوط نظام الأسد، ولأنها ربطت بين ملفين كبيرين دفعة واحدة على مستوى إعادة بناء الدولة السورية من جهة، وتحوّل الخبرة العسكرية الأوكرانية من خبرة دفاع وطني إلى سلعة استراتيجية قابلة للتصدير السياسي والأمني من جهة أخرى. وتكمن أهمية هذه النقطة في أن أوكرانيا دخلت إلى دمشق عبر بوابة الخبرة القتالية المجرَّبة، وعبر خطاب يربط الأمن بالتنمية، ويصل الدفاع الجوي بالأمن الغذائي، ويجمع بين الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع والقمح داخل حزمة نفوذ واحدة.

يحمل بند التعاون الأمني والعسكري معنى أعمق من مجرد تبادل وفود أو دورات تدريبية، لأن أوكرانيا راكمت خلال أربع سنوات من الحرب مع روسيا نموذجًا عسكريًا مختلفًا عن النماذج التقليدية التي قامت على الجيوش الثقيلة البطيئة والمركزية الصلبة. وأنتجت كييف خلال 2025 قاعدة صناعية عسكرية واسعة صادقت وزارة الدفاع الأوكرانية ضمنها على أكثر من 1300 نموذج من الأسلحة والمعدات المنتجة محليًا، وتصدّرت الأنظمة الجوية غير المأهولة هذه القائمة بأكثر من 550 نموذجًا، إلى جانب ذخائر ومركبات ومدرعات وأسلحة فردية. تعكس هذه الأرقام حقيقة أن أوكرانيا صنعت جيشًا يتغذّى من السوق المحلية السريعة وشركات التسليح الأوكرانية، وأهمها "فايربوينت" العاملة ضمن منظومة "أوكروبورنبروم"، ويعمل بمنطق التجريب المستمر، ويحوّل ساحة القتال إلى مختبر تطوير متواصل، وهو ما يهم دمشق مباشرة، لأن الجيش السوري الجديد يحتاج إلى منظومات قابلة للانتشار السريع وقليلة الكلفة وقادرة على حماية المدن والمنشآت وممرات النقل أكثر من حاجته إلى ترسانة تقليدية ضخمة بطيئة التفاعل.

يفتح هذا المسار بابًا واسعًا للنظر في المنتج العسكري الأوكراني بوصفه منتجًا وظيفيًا يناسب البيئة السورية؛ إذ إن أوكرانيا دفعت إلى قواتها خلال 2025 نحو 3 ملايين طائرة FPV هجومية، وأكثر من 15 ألف نظام روبوتي أرضي، ووسّعت إنتاج الطائرات الاعتراضية حتى وصل توريدها إلى الوحدات القتالية إلى قرابة 1000 نظام اعتراض يوميًا، كما نشرت نظام DELTA الرقمي على مختلف مستويات قواتها، وهو نظام يوفّر الوعي اللحظي بالميدان وتبادل المعلومات وتخطيط العمليات. وتكشف هذه المنظومة مجتمعة أن ما تملكه كييف ليس مجرد طائرة أو ذخيرة بعينها، وإنما حزمة حرب حديثة تجمع الرصد والضرب والاعتراض والقيادة والسيطرة ضمن دورة واحدة سريعة. وهنا تحديدًا تظهر جاذبية الخبرة الأوكرانية لسورية، فالمطلوب في دمشق اليوم بناء سلاح جو غير تقليدي وجديد خلال سنوات طويلة، مع إنتاج مظلة دفاع مرنة حول العاصمة والجنوب والمطارات والمنشآت الحيوية ومخازن الإمداد، باستخدام مسيّرات اعتراض، وحرب إلكترونية، وربط رقمي بين نقاط المراقبة والوحدات النارية، وهي عناصر تقع في قلب الخبرة الأوكرانية الراهنة.

تظهر القيمة العملياتية لهذه الخبرة أكثر عند ربطها بالتهديدات التي تتحرك في البيئة السورية؛ فسورية دخلت مرحلة تتكاثر فيها أخطار المسيّرات الرخيصة، والذخائر المنفلتة، والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، والضربات التي تستهدف البنية التحتية أكثر مما تستهدف الجبهات الكلاسيكية، كالبيئة العسكرية التي قضت عليها تل أبيب. سورية اليوم ليست معروفة بامتلاك دفاعات جوية قادرة على التعامل مع المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية، وهو ما يمنح أوكرانيا موقع المورّد العملي والفعلي لحلول الدفاع القريب والمتوسط، خاصة بعد أن بنت تجربتها على مواجهة رشقات كثيفة ومتكررة ومتفاوتة الكلفة. ومن هذه الزاوية تكتسب أوكرانيا وزنها، لأن خبرتها قامت على مطابقة الأداة مع التهديد، فيها اعتراض المسيّرة بمسيّرة، وملاحقة الهدف بشبكة استشعار، وتخفيف كلفة الدفاع عبر توزيع النيران والإنذار المبكر بدل الاعتماد على صاروخ باهظ الثمن لكل هدف صغير. ويعني ذلك أن التعاون المحتمل مع دمشق قد يتجه إلى التدريب على طبقات الدفاع القصير، وإدارة المجال الجوي المنخفض، وحماية المدن الجنوبية ومحيط دمشق ومنشآت الطاقة والمطارات عبر أدوات أقل كلفة وأسرع إنتاجًا.

تتوسع الصورة أكثر عند النظر إلى قدرات أوكرانيا في الضربات بعيدة المدى، إذ إن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أعلن في كانون الثاني/يناير 2026 أن مدى الطائرات الأوكرانية بعيدة المدى تجاوز 2000 كيلومتر، وأن هذا القطاع صار يمتلك قدرة إنتاجية تقارب 25 مليار دولار، مع استخدام مضاعف ست مرات في 2025 قياسًا بعام 2024. وتعني هذه المعطيات أن كييف طوّرت مدرسة كاملة في مراكمة الردع عبر المسيّرات البعيدة، والضربات الدقيقة على البنية اللوجستية والطاقة، وإدارة الكلفة الاقتصادية للحرب. وحين توضع هذه الخبرة في السياق السوري، يظهر بوضوح أن دمشق قد تستفيد من الجانب المعرفي والهيكلي أكثر من جانب التسلّح المباشر؛ أي من طرق بناء وحدات تشغيل مسيّرات، وآليات اختيار الأهداف، وربط الدفاع القريب بقدرات الردع المحدود، وتأمين العمق الاستراتيجي السوري أمام أي تصعيد إقليمي قادم. وتفتح هذه النقطة نقاشًا بالغ الحساسية في الجنوب السوري تحديدًا (لا سيما بعد ضعف الدور الروسي في ترتيب أولويات الأمن فيه وعدم قدرته على لجم التوغلات الإسرائيلية هناك)، لأن حماية الجنوب لا ترتبط فقط بامتلاك صاروخ أو رادار، وإنما بامتلاك هندسة انتشار واستشعار واعتراض وتوثيق واستجابة سريعة، وهي كلها مجالات راكمت فيها أوكرانيا خبرة عملية قاسية ومباشرة.

من هنا تبرز المعضلة الروسية بوصفها عقدة الزيارة الأثقل؛ على اعتبار أن سورية ما زالت تستضيف قاعدتين روسيتين رئيسيتين في حميميم وطرطوس، فيما قال الرئيس الشرع إن دمشق تريد تحويلهما إلى مراكز تدريب للجيش. ويكشف هذا الطرح عن محاولة سورية لإعادة تعريف الوظيفة الروسية داخل البلاد؛ من تمركز استراتيجي مباشر إلى وظيفة تدريبية أكثر ضيقًا وارتباطًا بالمؤسسة السورية نفسها. غير أن إدخال أوكرانيا على خط التعاون الأمني يضع هذه المعادلة في قلب تناقض حاد، لأن كييف تمثل الخصم المركزي لموسكو، ولأن أي حضور أوكراني في ملف التدريب أو الدفاع الجوي أو تحديث العقيدة العملياتية السورية سيدفع روسيا إلى قراءة المشهد بوصفه تآكلًا بطيئًا لدورها التاريخي داخل الجيش السوري. وتتحول المشكلة هنا من مسألة قواعد إلى مسألة من يكتب عقيدة الجيش السوري الجديد؛ ليصبح لدينا موسكو بخبرتها الثقيلة الموروثة، وأنقرة بخبرتها الحدودية والإقليمية وتعاونها ودعمها اللامتناهي، وكييف بخبرتها التكنولوجية والحرب المرنة. ولهذا السبب تبدو الزيارة أقرب إلى اختبار توازنات منه إلى افتتاح تحالف مكتمل، لأن دمشق تحاول استخراج من كل طرف أفضل ما يقدّمه: من تركيا الغطاء السياسي واللوجستي والإقليمي، ومن أوكرانيا الخبرة التقنية والمرونة القتالية، ومن روسيا ما تبقى من المعرفة المؤسسية العميقة داخل الجيش.

ويتصل ملف القواعد مباشرة بملف الضمانات الروسية لأمن الجنوب السوري. فخلال السنوات الماضية أدّت موسكو دور الضابط النسبي لأمن الجنوب، وارتبط اسمها بفكرة منع الانفجار الكامل، لا سيما بعد تشكيلها اللواء الثامن وسعيها لبرنامج المصالحة الوطنية، وضبط الانتشار العسكري، وإدارة المسافة بين دمشق وتل أبيب. وحين يتراجع هذا الدور، تبدأ دمشق بالبحث عن بديل وظيفي يخفف الهشاشة في منطقة شديدة الحساسية. وهنا تقدم أوكرانيا قيمة مختلفة؛ إذ إنها لا تمنح ضمانة سياسية بالمعنى الذي مثّلته موسكو، وإنما تمنح قدرة دفاعية ترفع كلفة الاختراق وتزيد قدرة الدولة على الصمود والإنذار والاستجابة. ويعني ذلك أن الانتقال من المظلة الروسية إلى الشراكة الأوكرانية، إن توسّع فعلًا، سيحمل انتقالًا من أمن يقوم على تفاهمات فوقية الطابع (باعتبار روسيا لها يد عليا في سورية في وقت سابق، ولديها خبرة بخرائطها وحرب المدن فيها) إلى أمن يقوم على الأدوات والمرونة والجاهزية الميدانية. وتكشف هذه النقلة عن تحوّل مهم في التفكير السوري، أي البحث عن ضمانة ناتجة من القدرة الذاتية المعززة بالشركاء، أكثر من البحث عن راعٍ خارجي واحد يضبط المجال كله. وهذا النوع من التحول يحتاج وقتًا ومؤسسات وتمويلًا وتدريبًا، ويحتاج أيضًا قرارًا سياسيًا سوريًا حاسمًا في شأن حدود العلاقة مع موسكو.

ويمتد التحليل إلى البعد الصناعي الأوكراني نفسه، لأن كييف باتت تعرض في الخارج نموذجًا متكاملًا عنوانه Build with Ukraine وBuild in Ukraine، مع اتفاقات إنتاج مشترك وقروض وتحفيزات قانونية للصناعة الدفاعية، إلى جانب برامج تمويل لمجالات المتفجرات والصواريخ الباليستية التكتيكية ومنظومات أرض-جو المضادة للمسيّرات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتُظهر هذه الصورة أن أوكرانيا لا تسوّق قطعة سلاح فحسب، وإنما تسوّق فلسفة تصنيع حربي سريع التطور، مع ضمانات يمكن أن تغري دمشق لاحقًا بفكرة التجميع، أو الصيانة، أو التدريب المشترك، أو تطوير فرق محلية للحرب الإلكترونية والمسيّرات. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية إضافية لأن سورية الخارجة من الحرب تحتاج إلى استعادة جزء من سيادتها الدفاعية عبر قدرات قابلة للتوطين، لا عبر الاستيراد الدائم فقط. ومن هذه الزاوية، قد تتحول العلاقة الأوكرانية-السورية مع الوقت من تبادل خبرة إلى شراكة تأهيل عسكري صناعي، خاصة في المجالات التي تحتاجها سورية لحماية المطارات وشبكات الكهرباء والحقول والمنشآت الحساسة وخطوط النقل.

ويحضر الأمن الغذائي هنا كجزء عضوي من هذا التصور الأمني الأشمل، على اعتبار أن أوكرانيا، بوصفها منتجًا كبيرًا للحبوب، تريد الإسهام في أمن الغذاء في الشرق الأوسط، وأن البلدين بحثا فرصًا مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي. وتكتسب هذه النقطة قيمة استراتيجية لأن القمح في الحالة السورية يتجاوز التجارة إلى الاستقرار الاجتماعي، رغم أن هناك اتفاقيات مع روسيا، كان آخر نتائجها وصول الباخرة "يينيسيا" إلى ميناء طرطوس السوري، وتحمل 45 ألف طن من القمح، ويتصل مباشرة بكلفة الخبز والقدرة الشرائية وإعادة تشغيل المرافئ وسلاسل النقل والتخزين. وسبق أن أوكرانيا، مطلع 2025، كانت قد أرسلت 500 طن من دقيق القمح إلى سورية ضمن مبادرة Grain from Ukraine، مع خطط لإمدادات لاحقة من الزيت والسكر واللحوم. ومن ثمّ يتحول القمح في هذه العلاقة إلى امتداد للأمن الوطني: فالدولة التي تعيد ترميم جيشها تحتاج أيضًا إلى ترميم مطبخها الاستراتيجي، وأوكرانيا تعرض على دمشق في هذا المجال ما يشبه الحزمة المزدوجة التي تبدأ من خبرة قتال حديثة من جهة، وخبرة دولة زراعية قادرة على الإسناد الغذائي من جهة أخرى.

أما الزيارة التركية في اليوم نفسه فقد منحت اللقاء بعده الإقليمي المباشر، إذ أكدت وزارة الخارجية التركية أن فيدان التقى في دمشق كلًا من الشرع وزيلينسكي ووزيري خارجية سورية وأوكرانيا، مع محادثات شملت الأمن والدفاع والطاقة والبنية التحتية. وتظهر أنقرة هنا بوصفها الممر السياسي واللوجستي والضامن الإقليمي لهذا التقارب، وبوصفها الطرف القادر على ترجمة التفاهمات إلى ترتيبات عملية داخل الجغرافيا السورية. ويعني حضور فيدان في هذا التوقيت أن تركيا لا تراقب فقط، وإنما تشارك في هندسة التوازن الجديد؛ فهي ترى في التعاون السوري-الأوكراني وسيلة لتقوية الدولة السورية، وتقليص الاعتماد على موسكو، ورفع قدرة دمشق على إدارة التهديدات الجوية والحدودية، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بخيط تنسيق مباشر معها في ملفات إعادة البناء والأمن الحدودي وإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية. ولهذا تبدو الزيارة التركية عنصر تثبيت للمشهد أكثر من كونها مجرد مرافقة دبلوماسية؛ إذ تؤشر إلى أن أي شراكة أوكرانية مع دمشق ستمر غالبًا عبر نافذة تركية، أو على الأقل تحت مظلة تركية سياسية وإقليمية.

يعكس هذا المسار توجّهًا نحو بناء شراكة تتجاوز الإطار الثنائي إلى صيغة تعاون مركّبة تجمع الأمن باللوجستيات والاقتصاد ضمن رؤية متكاملة لإدارة التحديات الإقليمية، حيث يبرز التنسيق الثلاثي كمنصة ديناميكية لإعادة صياغة المقاربات الأمنية وربطها بأمن التجارة والممرات وسلاسل الإمداد، بما يمنح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي موقعًا مركزيًا داخل هذه المعادلة. ويتقدّم في هذا السياق إدراك متزايد لطبيعة الترابط بين أمن أوروبا والشرق الأوسط، بما يدفع نحو تحويل التعاون المشترك إلى أداة لإدارة الأزمات العابرة للحدود وإطلاق مبادرات تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية والاقتصادية والإنسانية. ويأخذ هذا المسار زخمه من لقاءات سياسية رفيعة المستوى فتحت الباب أمام توسيع العلاقات وتعميق الروابط، استنادًا إلى استعادة الحضور الدبلوماسي بين الأطراف، وهو ما يدفع نحو تبلور شراكة ثلاثية تعيد رسم التوازنات الإقليمية عبر الجمع بين الأمن والغذاء والممرات ضمن إطار واحد متكامل.